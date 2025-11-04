台積電翻黑拖累台股翻黑 智邦領軍這幾檔AI股抗跌

台股4日以28,364.76點開出，一度拉升至28,554.61點， 寫下歷史新高價， 權王台積電（2330）是推升指數衝高的主力，一度在盤中追平歷史新高價1,525元，可惜攻勢後繼乏力， 股價翻黑， 拖累大盤指數也隨著翻黑，鴻海（2317）、廣達（2382）、日月光投控（3711）也下跌， 加重大盤跌勢；不過， 智邦（2345）成為多頭抗跌指標，領軍台達電（2308）、台光電創意等AI股抗跌。

台積電早盤以1,520元開出， 上漲10元，股價一度拉升至1,525元， 上 漲15元， 追平歷史新高價，但隨後震盪往下翻黑，一度下滑至1,500元， 下跌10元， 影響大盤指數約80點。

鴻海以252元開高後一度拉升至255元， 隨後翻黑下滑至246.5元， 盤中影響大盤指數約15點；廣達以平盤297.5元開出後一度拉升至298.5元， 盤中翻黑下滑至290元， 影響大盤指數約9點。

不過， 智邦則成為多頭指標，美系外資調高目標價由1,250元調高至1,430元， 智邦早盤以1,145元開高後一度衝達漲停1,180元，寫下歷史新高，盤中雖打開漲停，但仍維持在高檔， 漲幅逾7%，影響大盤指數約16點。

智邦領軍上漲的AI股還有台光電（2383）， 早盤1,440元開高後一度衝達1,525元，再創歷史新高，盤中漲幅逾6%，影響大盤指數約10點；台達電以980元開低走高，一度衝達1,010元，盤中雖滑落千元關卡之下， 仍維持上漲，影響大盤指數約6點；創意（3443）以1,615元開出一度拉升至1,710元，盤中影響大盤指數約4點。

權值股互有漲跌，不過在權王台積電翻黑下， 拖累大盤指數也在創高後翻黑，台股早盤以28,364.76點開出， 上漲30.17點，盤中一度拉升至28,554.61點， 上漲220.02點，盤中隨著台積電等權值股翻黑，一度下滑至28,156.43點， 下跌178.16點，盤中下跌逾百點。