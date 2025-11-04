快訊

符合「冒險犯難 壯烈成仁」要件 花蓮救災「挖土機超人」入祀忠烈祠

黑豬禁餵廚餘等於滅種？豬瘟破口難防堵專家點出關鍵

謝侑芯猝逝疑雲未解…黃明志遭爆已有15年女友 謝薇安轟「渣中之渣」

台積電早盤一度平歷史高價1,525元 市值逼近40兆、有望創高

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）4日早盤續創新高，盤中一度觸及1,525元天價，暫報1,515元、漲幅0.33%，量能約7,700張。以流通在外約259億股估算，市值約新台幣39.4兆元，續寫台股權值新里程碑。

台積電董事長魏哲家先前於法說會表示，第3季美元營收331億美元、略高於原先指引，主因先進製程需求強勁；第4季展望持穩，「我們觀察到整個2025年AI相關需求仍然強勁，非AI終端已觸底並溫和復甦。」公司並預估2025年美元營收年增「34%～36%（mid-30%）」。他也坦言，關稅政策的不確定性可能影響消費性、價格敏感族群，因此將審慎規劃2026年，同時「持續投資長期大趨勢。」

全球據點更新方面，亞利桑那廠在美國聯邦、州與市府及領先客戶支持下加速擴產，並規劃取得第二塊大型土地以因應多年期AI需求，目標打造可獨立運作的GigaFab叢集；日本熊本一廠2024年底已量產且良率良好，二廠開工、時程視客戶而定；德國德勒斯登專業製程廠動工順利；台灣方面，新竹與高雄的2奈米多期擴建與先進封裝投資持續推進，以台灣為核心、全球分散布局，滿足客戶地緣彈性。

製程藍圖上，N2將於本季開始量產，2026年因智慧手機與HPC/AI帶動、預期更快爬升；延伸節點N2P具更佳性能與功耗，2026年下半年量產；全新A16導入SPR（Super Power Rail），適合高密度電源/訊號路徑的特定HPC產品，2026年下半年量產。魏哲家強調，N2/N2P/A16與衍生節點將把N2家族推升為「規模龐大、生命週期長的節點」。

台積電 AI

延伸閱讀

皮衣男神秘嘉賓？張忠謀夫婦確定出席 傳黃仁勳也受邀台積電運動會

魏哲家談美中角力 不影響AI成長

整理包／台積電創單季獲利新高 法說會「7大重點」一次看

魏哲家：台積電即將在美國取得第二塊地 為擴增AI應用預做準備

相關新聞

台達電（2308）變弱了？直雲反駁「高檔小跌哪算弱」：依然後勢可期

雖然台達電最近有點跌，有的人就開始擔心，不過研究一下也就只有那天被光寶科的法說拖累大跌一天，然後連續兩天跟著權值股一起弱勢小小跌，簡單來說都不是台達電自己的問題，況且我們是從460元買進都已經翻倍了。

台股「1萬→1萬5千點」耗時32年！股添樂：從「2萬5千→2萬8527」僅1.5個月

台股10000~15000點，耗時32年；15000到20000點，只花3年；20000點到25000點，只花1.5年； 9/10才剛站上25000點，今天最高已經來到28527，中間只經歷1.

壽險金控第3季回頭加碼台積股 有助大盤多頭火種延燒

大型壽險金控第2季調節台積電持股後，第3季開始轉買，富邦金、凱基金合計回補逾1.5萬張，以富邦金加碼逾1萬張最多，持股部...

台股早盤漲逾200點觸28539點 再創盤中新高

OpenAI與亞馬遜（Amazon）簽署380億美元合作協議，美科技股勁揚，亞馬遜創歷史新高，台股今天開盤堅挺，早盤最高...

盤點全球股市風雲榜 台積電排第10！為何日企擠不進30強？謝金河：奇怪的現象

全球股市風雲榜

台股神龍擺尾 國家隊撐腰…法人喊上攻29,500點之上

台股昨（3）日大洗三溫暖，早盤大漲261點，隨後翻黑，市場以為將出現連三根黑K之際，八大行庫等國家隊尾盤進場拉抬台積電，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。