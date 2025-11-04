台積電早盤一度平歷史高價1,525元 市值逼近40兆、有望創高

晶圓代工龍頭台積電（2330）4日早盤續創新高，盤中一度觸及1,525元天價，暫報1,515元、漲幅0.33%，量能約7,700張。以流通在外約259億股估算，市值約新台幣39.4兆元，續寫台股權值新里程碑。

台積電董事長魏哲家先前於法說會表示，第3季美元營收331億美元、略高於原先指引，主因先進製程需求強勁；第4季展望持穩，「我們觀察到整個2025年AI相關需求仍然強勁，非AI終端已觸底並溫和復甦。」公司並預估2025年美元營收年增「34%～36%（mid-30%）」。他也坦言，關稅政策的不確定性可能影響消費性、價格敏感族群，因此將審慎規劃2026年，同時「持續投資長期大趨勢。」

全球據點更新方面，亞利桑那廠在美國聯邦、州與市府及領先客戶支持下加速擴產，並規劃取得第二塊大型土地以因應多年期AI需求，目標打造可獨立運作的GigaFab叢集；日本熊本一廠2024年底已量產且良率良好，二廠開工、時程視客戶而定；德國德勒斯登專業製程廠動工順利；台灣方面，新竹與高雄的2奈米多期擴建與先進封裝投資持續推進，以台灣為核心、全球分散布局，滿足客戶地緣彈性。

製程藍圖上，N2將於本季開始量產，2026年因智慧手機與HPC/AI帶動、預期更快爬升；延伸節點N2P具更佳性能與功耗，2026年下半年量產；全新A16導入SPR（Super Power Rail），適合高密度電源/訊號路徑的特定HPC產品，2026年下半年量產。魏哲家強調，N2/N2P/A16與衍生節點將把N2家族推升為「規模龐大、生命週期長的節點」。