台股早盤大漲逾200點再創高！電子權值多空對峙 28,500點關前激戰
美股昨夜漲多跌少，AI概念族群多頭氣盛。台股4日亦延續多頭氣勢，台積電（2330）開高10元、報1,520元，台股開高30.17點、報28,364.76點。隨後在台積電追平歷史天價1,525元領軍下，智邦（2345）、台達電（2308）、台光電（2383）、鴻海（2317）、南亞科（2408）等電子權值軍團全面走揚，加上金控雙雄國泰金（2882）、富邦金（2881），以及電器電纜、塑化、軍工等同步助攻，拉抬大盤指數大漲220.02點、再創歷史新高28554.61點。
不過，廣達（2382）、欣興（3037）、神達（3706）、聯發科（2454）、奇鋐（3017）、光寶科（2301）等轉為走弱，多頭攻勢略顯鈍化，指數漲幅隨即收斂至不到百點，28,500點整數關卡前多空拉鋸氣氛濃厚。
法人指出，台股10月營收陸續登場，隨著AI產業技術持續升級、應用題材百花齊放，在資金行情與AI熱潮雙引擎推動下，指數維持高檔震盪盤堅，市場焦點轉向個股表現。不過，由於季線乖離已超過一成，短線波動恐加劇，投資人仍須留意高檔震盪與修正風險。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言