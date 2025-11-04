台股早盤大漲逾200點再創高！電子權值多空對峙 28,500點關前激戰

快訊

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

美股昨夜漲多跌少，AI概念族群多頭氣盛。台股4日亦延續多頭氣勢，台積電（2330）開高10元、報1,520元，台股開高30.17點、報28,364.76點。隨後在台積電追平歷史天價1,525元領軍下，智邦（2345）、台達電（2308）、台光電（2383）、鴻海（2317）、南亞科（2408）等電子權值軍團全面走揚，加上金控雙雄國泰金（2882）、富邦金（2881），以及電器電纜、塑化、軍工等同步助攻，拉抬大盤指數大漲220.02點、再創歷史新高28554.61點。

不過，廣達（2382）、欣興（3037）、神達（3706）、聯發科（2454）、奇鋐（3017）、光寶科（2301）等轉為走弱，多頭攻勢略顯鈍化，指數漲幅隨即收斂至不到百點，28,500點整數關卡前多空拉鋸氣氛濃厚。

法人指出，台股10月營收陸續登場，隨著AI產業技術持續升級、應用題材百花齊放，在資金行情與AI熱潮雙引擎推動下，指數維持高檔震盪盤堅，市場焦點轉向個股表現。不過，由於季線乖離已超過一成，短線波動恐加劇，投資人仍須留意高檔震盪與修正風險。

台積電 台股

