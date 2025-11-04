快訊

吳音寧將掌台肥…張景森憂遲早出事 藍委酸「肥水必落音寧田」

台股總開戶數1,366萬 寫紀錄

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

台股熱度持續升溫，據臺灣證券交易所統計，集中市場投資人10月開戶人數增4.91萬人，累計至10月底，集中市場總開戶數達1,366.21萬人，再創新高。

台股「光輝10月」表現強勁，單月大漲2,412點，吸引「內資螞蟻雄兵」持續湧入；與9月底總開戶數1,361.3萬人相較，10月新增開戶數高達4.91萬人，反映股民投資台股意願仍高昂。

從整體帳戶分布來看，台股投資人的年齡層分布廣泛。截至10月底，61歲以上的投資人總計402.23萬人、占比最高，達29.44％；41至50歲投資人達259.55萬人，占比19%，為第二大年齡層；51至60歲投資人達232.57萬人，占17%。

進一步觀察10月新增開戶的年齡層分布，顯示年輕世代是推動開戶數增長的主要動能。其中，20至30歲的族群新增開戶數最多，單月增加1.95萬人；其次則是19歲以下（含19歲）的族群，單月新增1.05萬人，凸顯台灣股市的投資人結構正持續年輕化。

台股

延伸閱讀

台股創高、AI火熱！閱讀財經雜誌人數激增，「投資自己」成新理財趨勢

需求回溫 10月車市登錄34511台、年月雙增

台積電中場紅翻黑 台股開高壓回平盤整理

謝金河開金口！稱「相信台灣的人有福氣」 網一面倒喊：完了、丸子來了

相關新聞

台股神龍擺尾 國家隊撐腰 法人喊上攻29,500點之上

台股昨（3）日大洗三溫暖，早盤大漲261點，隨後翻黑，市場以為將出現連三根黑K之際，八大行庫等國家隊尾盤進場拉抬台積電，...

台股總開戶數1,366萬 寫紀錄

台股熱度持續升溫，據臺灣證券交易所統計，集中市場投資人10月開戶人數增4.91萬人，累計至10月底，集中市場總開戶數達1...

就市論勢／內需概念股 短線亮點

10月科技巨頭財報提振，美中元首就關稅、稀土等達成休戰協議，舒緩市場不安情緒，目前全球市場焦點集中在美國聯準會後續降息時點，唯近期美國通膨數據仍未明顯降溫，使市場對降息預期反覆升降，在不確定因素干擾下，台股市場多空雙方正在重新布局，在高檔震盪下，預估大盤資金輪動快速，隨著台積電護國神山股價攀峰，半導體利基族群中長期資金仍維持支撐。

台股收盤創新高 法人：短線估盤整、族群輪動快

台股今天開高震盪走低，最後一盤急拉翻紅，上漲101.24點，並創收盤新高；法人表示，聯準會降息等利多帶動這一波台股漲勢已...

證交所「Power UpTW 提升企業價值計畫」 18家公司評鑑獲前5%

證交所為鼓勵企業響應國際資本市場對股東價值行動方案倡議，於113年6月推出「壯大資本市場價值計畫」，並於同年8月增訂「上...

證交所：上周外資買賣超 最多分別是力積電、玉山金

台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場總買進金額為9838.69億元，總賣出金額為9978.96億元，賣超140.27億...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。