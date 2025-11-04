台股神龍擺尾 國家隊撐腰 法人喊上攻29,500點之上

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
台股示意圖。 記者林俊良／攝影
台股示意圖。 記者林俊良／攝影

台股昨（3）日大洗三溫暖，早盤大漲261點，隨後翻黑，市場以為將出現連三根黑K之際，八大行庫等國家隊尾盤進場拉抬台積電，硬是在最後一盤將權王拉漲15元，股價黑翻紅收1,510元，創收盤新高價，連帶加權指數亦戲劇性由盤下急拉，終場漲101點收28,334點，再創台股新猷。

台股高檔震盪，昨盤中回測5日線，神龍擺尾，終止連二黑，守住多頭架構。法人表示，台股將維持高檔盤堅格局，「29,000點不是終點，指數上看29,500點之上。」

台股除收盤再創新高，還創下多項歷史新高紀錄，包括電子指數收1,704點；上市市值91.54兆元、上市櫃合計市值98.56兆元；台積電（2330）漲10元，收1,510元，股價再創收盤新高，市值也增至39.15兆元歷史新高。

昨天盤面上演「官民籌碼大戰」，三大法人同步站在賣方，合計賣超84.7億元，其中外資賣超84.4億元，連二賣，累計賣超368.4億元，在台指期未平倉淨空單亦增加4,944口至27,880口，期現貨同步偏空操作；投信賣超24.9億元，連四賣，累計賣超137.5億元；自營商買轉賣超4.4億元。

不過，八大公股行庫進場買超30.2億元，主要買超聯發科、元大台灣50、台積電、鴻海、台達電。

盤面上，前六大電子權值股，除台積電尾盤翻漲，鴻海、台達電、聯發科、廣達、日月光投控都下跌，但公股行庫仍有效收斂相關權值股跌幅，維持多頭火種；千金股漲多跌少，維持26千金不變；至於總成交量則略增至5,814億元。

綜合第一金投顧董事長黃詣庭、台新投顧副總經理黃文清看法，以技術來看，均線乖離，較易出現調節性賣壓。儘管如此，台積電、鴻海等兩大權值股仍有望帶動大盤持續攻堅。


延伸閱讀

台股總開戶數1,366萬 寫紀錄

台積電 台股

延伸閱讀

先進製程報價看漲？ 台積電最新說法來了

台指期弱勢 終場收28,340點、下跌90點 台積電期小跌5元

台積電中場紅翻黑 台股開高壓回平盤整理

謝金河開金口！稱「相信台灣的人有福氣」 網一面倒喊：完了、丸子來了

相關新聞

台股神龍擺尾 國家隊撐腰 法人喊上攻29,500點之上

台股昨（3）日大洗三溫暖，早盤大漲261點，隨後翻黑，市場以為將出現連三根黑K之際，八大行庫等國家隊尾盤進場拉抬台積電，...

台股總開戶數1,366萬 寫紀錄

台股熱度持續升溫，據臺灣證券交易所統計，集中市場投資人10月開戶人數增4.91萬人，累計至10月底，集中市場總開戶數達1...

就市論勢／內需概念股 短線亮點

10月科技巨頭財報提振，美中元首就關稅、稀土等達成休戰協議，舒緩市場不安情緒，目前全球市場焦點集中在美國聯準會後續降息時點，唯近期美國通膨數據仍未明顯降溫，使市場對降息預期反覆升降，在不確定因素干擾下，台股市場多空雙方正在重新布局，在高檔震盪下，預估大盤資金輪動快速，隨著台積電護國神山股價攀峰，半導體利基族群中長期資金仍維持支撐。

台股收盤創新高 法人：短線估盤整、族群輪動快

台股今天開高震盪走低，最後一盤急拉翻紅，上漲101.24點，並創收盤新高；法人表示，聯準會降息等利多帶動這一波台股漲勢已...

證交所「Power UpTW 提升企業價值計畫」 18家公司評鑑獲前5%

證交所為鼓勵企業響應國際資本市場對股東價值行動方案倡議，於113年6月推出「壯大資本市場價值計畫」，並於同年8月增訂「上...

證交所：上周外資買賣超 最多分別是力積電、玉山金

台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場總買進金額為9838.69億元，總賣出金額為9978.96億元，賣超140.27億...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。