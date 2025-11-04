快訊

中央公布非洲豬瘟疫調 醫嗆「有說等於沒說」怒批這人最離譜

立院修法納災害天氣…「高溫假」有望！但不會像颱風放整天

吳音寧將掌台肥…張景森憂遲早出事 藍委酸「肥水必落音寧田」

壽險金控第3季回頭加碼台積股 有助大盤多頭火種延燒

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
台積電。（歐新社）
台積電。（歐新社）

大型壽險金控第2季調節台積電持股後，第3季開始轉買，富邦金（2881）、凱基金合計回補逾1.5萬張，以富邦金加碼逾1萬張最多，持股部位回升到10.9萬張，市值逾1,400億元；凱基金加碼約4,000張。

國泰金雖小幅調節約7,000張，持倉水位仍高達千億元。

法人看好，隨著主要壽險金控陸續開始回補台積電，有助大盤多頭火種持續延燒。

台積電股價4月曾受全球股災拖累，一度下探780元，但馬上V型反轉，6月底回到1,060元，9月底收在1,305元，此後一路上攻，並登上1,500元歷史高檔價位。

台積電為壽險大戶投資的定海神針，均為最大單一持股，歷經第2季減碼之後，第3季回補。

統計資料顯示，台股投資王富邦人壽所屬富邦金加碼約1.1萬張最多，總持股回升到10.9萬張，市值達1,431億元，穩居金控之冠。

第四大壽險金控凱基金至9月底持股台積電約2.9萬張，季增約4,000張，持倉市值升至379億元，亦較第2季大增逾百億元。

至於第一大壽險金控國泰金至9月底持股台積電約7.7萬張，季減約7,000張，惟在台積電大漲之下，評價利益推動持股市值回升至1,009億元，仍較前一季增加逾百億元。

台新新光金在合併新光後，也首度揭露持股部位，加計主要新光人壽部位後，持有台積電股票及債券合計1,163億元。合併前的台新金在第2季僅持有台積電債券156億元、股票37億元，因此合併後絕大部分為新壽部位，估算整體持股尚有約5萬張水準。

國泰、南山、新光、凱基四家大型壽險公司至去年底持股台積電成本均價約800元至1,000元之間，法人估算隨股價一路上揚，今年持股成本會再墊高。

