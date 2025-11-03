就市論勢／內需概念股 短線亮點

盤勢分析

10月科技巨頭財報提振，美中元首就關稅、稀土等達成休戰協議，舒緩市場不安情緒，目前全球市場焦點集中在美國聯準會後續降息時點，唯近期美國通膨數據仍未明顯降溫，使市場對降息預期反覆升降，在不確定因素干擾下，台股市場多空雙方正在重新布局，在高檔震盪下，預估大盤資金輪動快速，隨著台積電護國神山股價攀峰，半導體利基族群中長期資金仍維持支撐。

展望11月，根據歷史統計，美股步入歷史統計平均月報酬率最高的最旺月，市場投資情緒偏向謹慎樂觀，預估台股指數有機會高檔震盪盤堅、但指數季線乖離逾10%，慎防隨時短線修正，投資人需提高風險意識。產業配置上，由於美股CSP大廠財報凸顯市場對AI需求延續強勁，AI仍是台股第4季投資主旋律，在AI與高效能運算兩大需求強勁帶動下，台股半導體相關利基股仍是受惠族群，個股追蹤可聚焦半導體先進製程、記憶體族群、AI概念股，至於11月全民普發現金，也有望短線激勵傳統內需概念股表現。

投資建議

新光臺灣半導體30 ETF（00904）投資團隊表示，9月台灣景氣對策信號燈一口氣從綠燈跳升黃紅燈、景氣領先指標不含趨勢指數也連續第二個月翻揚，對照歷史統計，現階段布局台股市場，中長線仍大有可為，隨AI時代到來、美系科技巨頭大興AI基礎建設，持續加大投資力道，類似軍備競賽關係；再演成AI永動機之類的結盟關係，形成對AI長期結構性成長趨勢已進一步強化，使台灣半導體產業前景除先進製程晴空萬里外，也推動記憶體產業進入結構性上行周期，高階記憶體、先進製程設備及新興材料領域都將持續成長，建議投資人可適度布局台股半導體ETF，除優先掌握AI時代賣鏟財，也有機會享受半導體黃金十年成長紅利。