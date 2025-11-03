快訊

偷吃人妻慘痛代價！王子遭全面停止演藝活動 經紀公司聲明曝光

明年要退休…最高法院法官周盈文辦公室昏倒 腦出血等開刀中

39屆吳舜文新聞獎公布入圍名單 聯合報6件作品入圍

聽新聞
0:00 / 0:00

台股收盤創新高 法人：短線估盤整、族群輪動快

中央社／ 台北3日電
台股今天開高震盪走低，最後一盤急拉翻紅，上漲101.24點，並創收盤新高。中央社
台股今天開高震盪走低，最後一盤急拉翻紅，上漲101.24點，並創收盤新高。中央社

台股今天開高震盪走低，最後一盤急拉翻紅，上漲101.24點，並創收盤新高；法人表示，聯準會降息等利多帶動這一波台股漲勢已反映，若無新的重大利多，大盤估將持續盤整，且短線本土資金積極進出台股，族群輪動快速。

台股今天漲101.24點，收在28334.59點，成交值新台幣5623.03億元。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉接受電訪表示，美國聯準會（Fed）降息，美股主要科技公司財報多公布之後，後續公司如超微（AMD）影響股市相對較小；台股近日震盪創高再拉回，除陸續公布10月營收、MSCI季度調整外，11月14日財報公布即將截止，期間的財報及法說會須留意，大盤不至於有大幅度的多空變化。

黃國偉指出，從期貨布局來看，外資近來相對淡出台股，投信持續站在賣方，自營商及融資戶則屬買方，尤其自然人是買方主力，短線進出的策略也造成台股出現族群快速輪動，指數區間整理的情況。

三大法人合計賣超85.88億元，其中外資及陸資賣超84.46億元、投信賣超1.38億元、自營商賣超0.04億元。

外資賣超前10名依序為元大台灣50（0050）、友達、力積電、台泥、旺宏、中鋼、國泰永續高股息（00878）、華航、緯創、中石化。

外資買超前10名依序為聯電、永豐金、欣興、兆豐金、群益台灣精選高息（00919）、華邦電、凱基金、台新新光金、彰銀、康舒。

台股 外資 財報 降息

延伸閱讀

MSCI半年度調整 台股權重估調升、6檔潛力股可望納入

台積電中場紅翻黑 台股開高壓回平盤整理

謝金河開金口！稱「相信台灣的人有福氣」 網一面倒喊：完了、丸子來了

今年台股誰最賺？0050報酬34％完勝高息ETF、00919慘剩0.7％

相關新聞

證交所：上周外資買賣超 最多分別是力積電、玉山金

台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場總買進金額為9838.69億元，總賣出金額為9978.96億元，賣超140.27億...

台股收盤創新高 法人：短線估盤整、族群輪動快

台股今天開高震盪走低，最後一盤急拉翻紅，上漲101.24點，並創收盤新高；法人表示，聯準會降息等利多帶動這一波台股漲勢已...

證交所「Power UpTW 提升企業價值計畫」 18家公司評鑑獲前5%

證交所為鼓勵企業響應國際資本市場對股東價值行動方案倡議，於113年6月推出「壯大資本市場價值計畫」，並於同年8月增訂「上...

台股上漲101.24點 三大法人賣超85.88億元

台股3日開高後一度拉升至28,494.99點， 上漲261.64點，盤中翻黑，一度下滑至28,150.45點，盤中高低...

外資上周大賣台股140億元 反手狂補力積電、聯電

根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超140.27億元，其中賣超玉山金（2884）22.86萬張最多、買超力積電...

台積電尾盤翻紅 台股收28334點創收盤新高點

台股早盤由台積電領軍，勁揚逾260點，但高檔獲利了結賣壓調節，指數最低下探28150.45點，上下震盪344點；終場在台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。