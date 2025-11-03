借券交易費用結算變革 證交所改採「按月收付」接軌國際

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

臺灣證券交易所為貼近國際市場實務作業，並考量市場參與者權益，於3日公告修正「有價證券借貸辦法」及「證券商辦理有價證券借貸操作辦法」部分條文。本次修正最大重點在於借券交易費用（借券費用、出借收入等）的結算方式將由「還券了結時收付」調整為「按月或於還券時收付」，以提升市場運作效率。

證交所表示，為配合電腦系統修正，費用收付新制「按月結算」將於明年6月1日起正式實施。針對尚未了結的借入證券數量，未來將全面採行按月結算與收付的方式；議借交易的借券相關費用，亦調整為按月結算與收付。而具體的按月收付時點，證交所將於每月第一個營業日結算上月未結清的借券相關費用，並由證券商於次一營業日完成收付。

至於定價、競價交易的費用收付，則維「持還券了結或提前部分還券」的次一營業日完成相關費用收付。

新舊制銜接部分，有兩配套：一是農曆春節前最後交易日的次一日遇月底日，則遞延至農曆春節後第一個交易日結算，並於次一營業日收付相關費用；二是在新制實施日（115年6月1日）之前已成交的借貸交易費用，將於實施日結算至5月31日止的費用，並於次一營業日收付完成。

除了費用收付方式重大調整外，其他與風險控管及技術性配合的修正條文，則自公告日（11月3日）起立即實施，以強化授信業務風險控管。考量到證券商辦理不限用途款項借貸業務亦屬於授信業務，本次修正將該業務的違約或違規情事納入借貸交易人「暫停參與或註銷借貸帳戶」的範圍內，以利證券商進行整體風險控管。

證交所表示，本次借券費用的收付方式調整，將使我國證券借貸市場的實務作業更貼近國際慣例，有助於提升台灣資本市場的競爭力與流動性。

