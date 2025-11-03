聽新聞
證交所：上周外資買賣超 最多分別是力積電、玉山金
台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場總買進金額為9838.69億元，總賣出金額為9978.96億元，賣超140.27億元，其中賣超玉山金22.86萬張最多，買超力積電11.63萬張最多。
證交所指出，統計自今年初至10月31日止，外資總買進金額為27兆7497.91億元，總賣出金額為27兆9141.54億元，累計賣超為1643.63億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為43兆9342.78億元，占全體上市股票市值的48.18%，較10月23日的42兆5144.57億元，增加1兆4198.21億元。
就個股比較部分，上周外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為力積電、聯電、旺宏；賣超最多的前三名上市公司為玉山金、友達、華航。
