台股上漲101.24點 三大法人賣超85.88億元

台股3日開高後一度拉升至28,494.99點， 上漲261.64點，盤中翻黑，一度下滑至28,150.45點，盤中高低點震盪達344.54點，台積電（2330）最後一盤拉升收紅，也推升大盤指數翻紅，終場以28,334.59點收盤，上漲101.24點，成交量5,623.04億元，統計三大法人賣超85.88億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超84.45億元，投信賣超1.38億元；自營商賣超（合計）0.04億元，其中自營商（自行買賣）買超2.7億元、自營商（避險）賣超2.75億元。

台股早盤以28,253.53點開出，上漲20.18點，指數開高後一度拉升至28,494.99點，上漲261.64點， 權王台積電以1,510元開高後一度拉升至1,520元， 但盤中翻黑下滑至1,490元，最後一盤爆3,578張， 一舉拉升15元股價，終場收在1,510元， 上漲10元，大盤指數也翻紅收盤。