外資上周大賣台股140億元 反手狂補力積電、聯電

根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超140.27億元，其中賣超玉山金（2884）22.86萬張最多、買超力積電（6770）11.63萬張最多。

上周（10/27~10/31）外資在集中市場總賣超金額為140.27億元，另統計自今年初至10月31日止，外資總買進金額為27兆7,497.91億元、總賣出金額為27兆9,141.54億元，累計賣超為1,643.63億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進的持股）市值為43兆9,342.78億元，占全體上市股票市值的48.18%，較10月23日的42兆5,144.57億元新台幣，增加1兆4,198.21億元。

就個股比較部分，上周外資自集中市場買超最多的前三名上市公司：第一名力積電買超11.63萬張、第二名聯電（2303）買超8.32萬張、第三名旺宏（2337）買超5.28萬張。

上周外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司：第一名玉山金賣超22.86萬張、第二名友達（2409）賣超12.03萬張、第三名華航（2610）賣超6.38萬張。