快訊

寶佳集團旗下投資突襲！中工：禿鷹式掠奪逾一成股權 覬覦經營權

高價吃到飽飲料被驗出腸桿菌超標 漢來海港、饗麻饗辣PLUS皆上榜

三重恐怖情殺！前陽光輔導長淪凶手墜樓亡 2事重擊他釀悲劇

外資上周大賣台股140億元 反手狂補力積電、聯電

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
上周外資在集中市場賣超140.27億元。聯合報系資料照
上周外資在集中市場賣超140.27億元。聯合報系資料照

根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超140.27億元，其中賣超玉山金（2884）22.86萬張最多、買超力積電（6770）11.63萬張最多。

上周（10/27~10/31）外資在集中市場總賣超金額為140.27億元，另統計自今年初至10月31日止，外資總買進金額為27兆7,497.91億元、總賣出金額為27兆9,141.54億元，累計賣超為1,643.63億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進的持股）市值為43兆9,342.78億元，占全體上市股票市值的48.18%，較10月23日的42兆5,144.57億元新台幣，增加1兆4,198.21億元。

就個股比較部分，上周外資自集中市場買超最多的前三名上市公司：第一名力積電買超11.63萬張、第二名聯電（2303）買超8.32萬張、第三名旺宏（2337）買超5.28萬張。

上周外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司：第一名玉山金賣超22.86萬張、第二名友達（2409）賣超12.03萬張、第三名華航（2610）賣超6.38萬張。

外資 玉山金

延伸閱讀

台股開戶數再創歷史新高 10月突破1,366萬人、年輕世代成新主力

台積電中場紅翻黑 台股開高壓回平盤整理

台股財報給力 後市有撐…法人預期轉為緩漲格局邁向29K

玉山金併三商壽本周闖關 掌握壽險版圖將助攻保險產業創新

相關新聞

台股上漲101.24點 三大法人賣超85.88億元

台股3日開高後一度拉升至28,494.99點， 上漲261.64點，盤中翻黑，一度下滑至28,150.45點，盤中高低...

外資上周大賣台股140億元 反手狂補力積電、聯電

根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超140.27億元，其中賣超玉山金（2884）22.86萬張最多、買超力積電...

台積電尾盤翻紅 台股收28334點創收盤新高點

台股早盤由台積電領軍，勁揚逾260點，但高檔獲利了結賣壓調節，指數最低下探28150.45點，上下震盪344點；終場在台...

台積電尾盤爆大量漲10元、收1,510元 拉升台股上揚101點、收28,334點

台股3日尾盤受到拉抬，台積電（2330）最後一盤爆29,035張大量，上漲15元，終場翻紅收1,510元，上漲10元，帶...

台股3日開高後賣壓現身 高低點落差達344點

美股四大指數上周五均收紅，不過台股3日開高後出現賣壓，盤中最高上漲261點至28,494點，但隨即出現賣壓，最低下跌82...

AI投資推升全球創新浪潮 專家看好這三大方向

美國聯準會9月宣布重啟降息後，市場資金再度回流風險性資產，AI投資熱度延續，帶動全球科技產業進入新一輪成長周期。兆豐投信...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。