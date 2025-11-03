快訊

寶佳集團旗下投資突襲！中工：禿鷹式掠奪逾一成股權 覬覦經營權

高價吃到飽飲料被驗出腸桿菌超標 漢來海港、饗麻饗辣PLUS皆上榜

三重恐怖情殺！前陽光輔導長淪凶手墜樓亡 2事重擊他釀悲劇

台股開戶數再創歷史新高 10月突破1,366萬人、年輕世代成新主力

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

臺灣證券交易所公布數據顯示，台股市場熱度持續升溫，截至今年10月底為止，集中市場累計總開戶數已達到1,366.21萬人，再創歷史新高。

光輝十月不僅股市大盤表現強勁，單月大漲2,412點，更吸引「內資螞蟻雄兵」持續湧入；與9月總開戶數1,361.3萬人相比，10月單月新增開戶數高達4萬9,143人，反映出散戶對於台股的投資意願仍舊高昂。

進一步觀察10月份新增開戶的年齡層分布，顯示年輕世代是推動開戶數增長的主要動能。其中，20至30歲的族群新增開戶數最多，單月增加19,559人；其次則是19歲以下（0-19歲）的族群，單月新增10,529人。這項數據凸顯了台灣股市的投資人結構正持續年輕化。

從整體帳戶分布來看，台股投資人的年齡層分布廣泛。截至10月底的統計，61歲以上的投資人總計超過402萬人、占比最高，達到29.44％；而41至50歲的投資人總計也接近260萬人，占比19％為第二大年齡層，顯示台股市場的成熟投資人與年輕新血共同構成了市場的龐大基石。

儘管10月份國際情勢變動，外資上月大賣991.27億元，但在內資自營商、主力大戶買盤的強勁支撐下，台股總開戶數仍能穩健攀升至新里程碑，此現象表明國內投資人信心堅定，資金活水持續為台股注入動能。

延伸閱讀

11月台股期指跌90點

台積電尾盤翻紅 台股收28334點創收盤新高點

MSCI半年度調整 台股權重估調升、6檔潛力股可望納入

台積電中場紅翻黑 台股開高壓回平盤整理

相關新聞

台股上漲101.24點 三大法人賣超85.88億元

台股3日開高後一度拉升至28,494.99點， 上漲261.64點，盤中翻黑，一度下滑至28,150.45點，盤中高低...

外資上周大賣台股140億元 反手狂補力積電、聯電

根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超140.27億元，其中賣超玉山金（2884）22.86萬張最多、買超力積電...

台積電尾盤翻紅 台股收28334點創收盤新高點

台股早盤由台積電領軍，勁揚逾260點，但高檔獲利了結賣壓調節，指數最低下探28150.45點，上下震盪344點；終場在台...

台積電尾盤爆大量漲10元、收1,510元 拉升台股上揚101點、收28,334點

台股3日尾盤受到拉抬，台積電（2330）最後一盤爆29,035張大量，上漲15元，終場翻紅收1,510元，上漲10元，帶...

台股3日開高後賣壓現身 高低點落差達344點

美股四大指數上周五均收紅，不過台股3日開高後出現賣壓，盤中最高上漲261點至28,494點，但隨即出現賣壓，最低下跌82...

AI投資推升全球創新浪潮 專家看好這三大方向

美國聯準會9月宣布重啟降息後，市場資金再度回流風險性資產，AI投資熱度延續，帶動全球科技產業進入新一輪成長周期。兆豐投信...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。