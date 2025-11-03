台股開戶數再創歷史新高 10月突破1,366萬人、年輕世代成新主力

臺灣證券交易所公布數據顯示，台股市場熱度持續升溫，截至今年10月底為止，集中市場累計總開戶數已達到1,366.21萬人，再創歷史新高。

光輝十月不僅股市大盤表現強勁，單月大漲2,412點，更吸引「內資螞蟻雄兵」持續湧入；與9月總開戶數1,361.3萬人相比，10月單月新增開戶數高達4萬9,143人，反映出散戶對於台股的投資意願仍舊高昂。

進一步觀察10月份新增開戶的年齡層分布，顯示年輕世代是推動開戶數增長的主要動能。其中，20至30歲的族群新增開戶數最多，單月增加19,559人；其次則是19歲以下（0-19歲）的族群，單月新增10,529人。這項數據凸顯了台灣股市的投資人結構正持續年輕化。

從整體帳戶分布來看，台股投資人的年齡層分布廣泛。截至10月底的統計，61歲以上的投資人總計超過402萬人、占比最高，達到29.44％；而41至50歲的投資人總計也接近260萬人，占比19％為第二大年齡層，顯示台股市場的成熟投資人與年輕新血共同構成了市場的龐大基石。

儘管10月份國際情勢變動，外資上月大賣991.27億元，但在內資自營商、主力大戶買盤的強勁支撐下，台股總開戶數仍能穩健攀升至新里程碑，此現象表明國內投資人信心堅定，資金活水持續為台股注入動能。