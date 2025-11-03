台積電尾盤翻紅 台股收28334點創收盤新高點

台股早盤由台積電領軍，勁揚逾260點，但高檔獲利了結賣壓調節，指數最低下探28150.45點，上下震盪344點；終場在台積電由黑翻紅下，指數收盤上漲101.24點，收在28334.59點，創下收盤歷史新高。

加權指數終場收在28334.59點，漲101.24點，漲幅0.36%，成交值新台幣5623.03億元。

台積電早盤反彈至1520元，上漲20元，隨後漲勢收斂震盪翻黑，尾盤買盤拉升收在1510元，上漲10元；鴻海收251.5元，跌6元；台達電早盤一度重返千元，達1005元後再遭賣壓，收983元，下跌12元；聯發科今天收1300元，跌幅0.76%。