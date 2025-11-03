AI電力題材發燙！重電四雄股價續旺 半導體設備股大量飆漲停

快訊

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

人工智慧（AI）用電題材熱度延燒，重電族群3日股價繼續強勢上揚，電機機械類股指數，在各傳產中也名列前茅。重電四雄中，華城（1519）亮燈漲停，亞力（1514）、士電（1503）及中興電（1513）漲勢亦強勁，成交量逾萬張。此外，印刷電路板及半導體設備廠大量（3167）也受AI帶旺需求，營運成績亮眼，今日股價飆至漲停。

電機機械類股指數在3日盤中漲幅一度達1.8%左右；華城、大量兩檔拉至漲停，成交量分別達8,000張及15,000張，華城價格也續寫逾一年新高；亞力收盤漲5.42%，成交量超過50,000張；士電一度漲逾6%，後漲幅收斂至2.25%收盤，成交量也逾35,000張；中興電盤中也一度漲逾5％，後漲幅收斂至2.25%，成交量逾18,000張。

AI發展推升電力需求，近日科技巨擘頻頻高喊電不夠用，市場看好重電四雄有望大啖商機。華城目前在手訂單滿檔，訂單能見度已達2028年，去年底獲得「星際之門」計畫變壓器訂單，華城表示，目前正在洽談第二期訂單，並陸續取得其他AI資料中心電力設備訂單。華城今年前3季合併營收163.2億元，年增25.2%；上半年稅後純益16.51億元、年增10.6%，獲利寫同期新高。

亞力目前在手訂單超過百億元，在台電強韌性電網政策引領下，台電銷貨創同期新高。士電目前訂單已接到2028年，未來兩年產能也已經全滿，T3新廠9月將量產，T4工廠規劃明年底完工，兩新廠量產後，總產能可增加50%；此外，輝達（NVIDIA）確定進駐北士科T17、T18，也讓同屬「士林三寶」之一的士電股價受此行情激勵。士電今年前3季合併營收274.9億元，年增5.15％；上半年稅後純益21.12億元，年增11.9%，獲利為同期次高。

此外，設備供應商大量則受AI發展對高階封裝需求驅動，旗下PCB高階背鑽機及半導體設備需求增加，今年訂單已滿載，明年業績也看旺。大量今年前三季營收35.2億元，年增達119.15%。

