台積電尾盤爆大量漲10元、收1,510元 拉升台股上揚101點、收28,334點

台股3日尾盤受到拉抬，台積電（2330）最後一盤爆29,035張大量，上漲15元，終場翻紅收1,510元，上漲10元，帶動指數收在28,334點，上漲101點，漲幅0.36%，成交量達5,623億元，櫃買指數收在265.6點，漲幅達0.51%。

盤面上類股以玻陶、電機機械、居家生活、電子通路、電子零組件、紡織、金融、半導體等較為強勢，另外水泥、其他電子、油電燃氣、生技、橡膠等較為弱勢。

觀察台股成交額排行榜，量大上漲的有大量（3167）、華城（1519）、建準（2421）、信昌電（6173）、穩懋（3105）、金居（8358）、矽格（6257）、欣興（3037）、AES-KY（6781）、欣銓（3264）、昇貿（3305）、神達（3706）、金像電（2368）、建漢（3062）、亞力（1514）、至上（8112）等。

而量大下跌的則有，穎崴（6515）、強茂（2481）、jpp-KY（5284）、康舒（6282）、立碁（8111）、緯創（3231）、力積電（6770）、旺矽（6223）、愛普*（6531）、華新（1605）、亞翔（6139）、新應材（4749）、鴻海（2317）、南電（8046）、威剛（3260）、京鼎（3413）等

統一投顧表示，APEC川習會落幕、SCFI運價指數連續四週上漲、CSP財報季後凸顯AI需求延續強勁、台股10月飆漲逾2,400點、11月台股上漲機率近9成，眾利多因素可望帶動台股持續挑戰新高；惟季線乖離逾10%，慎防隨時短線修正。

建議選擇績優中大型權值股及具業績題材的中小型股區間操作，追蹤聚焦族群：AI概念股、半導體先進製程相關、材料升級或替代概念股、PCB族群、蘋概股、散裝、成衣製鞋及生技等。