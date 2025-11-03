綠電量能爆發鎖漲停 銅價飆高、新業務布局獲關注

近期全球股市持續創高，美國那斯達克與費城半導體指數屢創新猷，台股加權指數更在今日（10月30日）盤中衝上 28,527.68 點 的歷史新高。然而，漲多就是最大的利空——當市場累積大量漲幅後，稍有風吹草動就可能引發獲利了結與回檔風險。 今日川習會落幕，雙方僅對談約100分鐘，川普表示：「美中達成多項協議，內容並未提及台灣。」 同時，美國聯準會（Fed）於昨日（10月29日）宣布降息1碼並於12月終止縮表，但鮑爾隨後又釋出鷹派訊號，暗示12月不一定再度降息。 在指數估值偏高的市場環境下，若出現任何突發利空，指數都可能劇烈震盪。

2025-11-03 11:16