綠電量能爆發鎖漲停 銅價飆高、新業務布局獲關注
廢家電回收業者綠電（8440）3日盤中量價齊揚，股價強勢攻上漲停29.30元，漲幅9.94%，盤中成交量放大逾1,200張，業界分析，國際銅價站上高檔是推動股價上漲的關鍵因素之一。
業界指出，因國際銅價近期突破每噸11,000美元的歷史高點，綠電營收中銅約占近2成比重，有價材價值受銅價影響明顯，國際銅價走揚帶動市場買氣。
針對未來營運，綠電說明將持續優化高毛利的冷氣機與電視機產品組合，並強化自購料以提升有價材料收入，預期短期毛利率將保持穩定。此外，公司表示正積極評估投入太陽能板回收新事業，技術純化能力領先同業，為未來營運增添新動能。
