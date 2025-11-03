台股3日開高後賣壓現身 高低點落差達344點

美股四大指數上周五均收紅，不過台股3日開高後出現賣壓，盤中最高上漲261點至28,494點，但隨即出現賣壓，最低下跌82點至28,150點，高低點間約有344點落差。台積電盤中最高上漲20元至1,520元，最低下跌10元至1,490元。盤面以IC封測、重電、矽光子、散熱等族群較有表現。

台新投顧指出，由於Apple、Amazon公布財報優異，相關個股成為盤面亮點。盤勢中也不難看到漲多回檔的個股，隨著賣壓出籠，操作優先選擇有題材的個股為宜，如蘋果、AWS供應鏈，短線可留意。

台新投顧表示，美國總統川普表示美中在多項議題上達成共識，中國開始大量採購美國黃豆等農產品，加上大宗商品補庫存旺季，帶動貨櫃航運需求與運價，航運股可留意。三星、SK 海力士已通知客戶第4季DRAM和NAND Flash價格上調最多30%，凸顯記憶體市場受惠AI需求強勁，記憶體股可續留意。隨著台積電亞利桑那州二廠與三廠陸續完工，預期晶片將大部分在美國本土生產，台積電相關之廠務、設備、矽晶圓、特化等供應鏈將受惠。