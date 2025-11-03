快訊

非洲豬瘟病毒疫調結果公布 單一案例、未落實蒸煮廚餘感染可能性最高

MLB／G6賽後訓練師一句話 騙到山本由伸「中0日」神話

KKTV突喊年底關台！整合LINE TV「日劇還在」 帳號整合教學一次看

台股3日開高後賣壓現身 高低點落差達344點

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
圖為3日台股及全球股市盤勢。中央社
圖為3日台股及全球股市盤勢。中央社

美股四大指數上周五均收紅，不過台股3日開高後出現賣壓，盤中最高上漲261點至28,494點，但隨即出現賣壓，最低下跌82點至28,150點，高低點間約有344點落差。台積電盤中最高上漲20元至1,520元，最低下跌10元至1,490元。盤面以IC封測、重電、矽光子、散熱等族群較有表現。

台新投顧指出，由於Apple、Amazon公布財報優異，相關個股成為盤面亮點。盤勢中也不難看到漲多回檔的個股，隨著賣壓出籠，操作優先選擇有題材的個股為宜，如蘋果、AWS供應鏈，短線可留意。

台新投顧表示，美國總統川普表示美中在多項議題上達成共識，中國開始大量採購美國黃豆等農產品，加上大宗商品補庫存旺季，帶動貨櫃航運需求與運價，航運股可留意。三星、SK 海力士已通知客戶第4季DRAM和NAND Flash價格上調最多30%，凸顯記憶體市場受惠AI需求強勁，記憶體股可續留意。隨著台積電亞利桑那州二廠與三廠陸續完工，預期晶片將大部分在美國本土生產，台積電相關之廠務、設備、矽晶圓、特化等供應鏈將受惠。

台積電 美國

延伸閱讀

台積電中場紅翻黑 台股開高壓回平盤整理

謝金河開金口！稱「相信台灣的人有福氣」 網一面倒喊：完了、丸子來了

AI 熱潮延燒 台股登頂再創高點 梁彥平：宜防估值過高風險

台股財報給力 後市有撐…法人預期轉為緩漲格局邁向29K

相關新聞

台股漲多成最大利空？專家點「3檔」防禦股：有望受惠普發1萬+雙11利多

近期全球股市持續創高，美國那斯達克與費城半導體指數屢創新猷，台股加權指數更在今日（10月30日）盤中衝上 28,527.68 點 的歷史新高。然而，漲多就是最大的利空——當市場累積大量漲幅後，稍有風吹草動就可能引發獲利了結與回檔風險。 今日川習會落幕，雙方僅對談約100分鐘，川普表示：「美中達成多項協議，內容並未提及台灣。」 同時，美國聯準會（Fed）於昨日（10月29日）宣布降息1碼並於12月終止縮表，但鮑爾隨後又釋出鷹派訊號，暗示12月不一定再度降息。 在指數估值偏高的市場環境下，若出現任何突發利空，指數都可能劇烈震盪。

台積電尾盤翻紅 台股收28334點創收盤新高點

台股早盤由台積電領軍，勁揚逾260點，但高檔獲利了結賣壓調節，指數最低下探28150.45點，上下震盪344點；終場在台...

台積電尾盤爆大量漲10元、收1,510元 拉升台股上揚101點、收28,334點

台股3日尾盤受到拉抬，台積電（2330）最後一盤爆29,035張大量，上漲15元，終場翻紅收1,510元，上漲10元，帶...

台股3日開高後賣壓現身 高低點落差達344點

美股四大指數上周五均收紅，不過台股3日開高後出現賣壓，盤中最高上漲261點至28,494點，但隨即出現賣壓，最低下跌82...

AI投資推升全球創新浪潮 專家看好這三大方向

美國聯準會9月宣布重啟降息後，市場資金再度回流風險性資產，AI投資熱度延續，帶動全球科技產業進入新一輪成長周期。兆豐投信...

MSCI半年度調整 台股權重估調升、6檔潛力股可望納入

台新投顧指出，由於台股第三季表現強勁，台灣在MSCI新興市場指數中的權重預計在本次季度調整中有望調升。本次有較高機會納入...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。