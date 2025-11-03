快訊

非洲豬瘟病毒疫調結果公布 單一案例、未落實蒸煮廚餘感染可能性最高

MLB／G6賽後訓練師一句話 騙到山本由伸「中0日」神話

KKTV突喊年底關台！整合LINE TV「日劇還在」 帳號整合教學一次看

AI投資推升全球創新浪潮 專家看好這三大方向

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
AI投資熱度延續。圖／聯合報系資料照片
AI投資熱度延續。圖／聯合報系資料照片

美國聯準會9月宣布重啟降息後，市場資金再度回流風險性資產，AI投資熱度延續，帶動全球科技產業進入新一輪成長周期。兆豐投信指出，AI正從技術突破走向實質應用，推升企業生產力並優化營運效率，長線投資潛力不容忽視。

兆豐投信表示，AI應用正快速滲透企業營運。雖然市場對 AI 投資泡沫有所爭議，但是對社會結構及商業活動已經顯示其影響力。根據MIT報告，多達95%的AI試行專案尚未帶來明顯的財務貢獻，但未來脫穎而出的，將是少數那些能將AI融入工作流程、技術與決策的先驅者，現在企業積極搶進AI相關建置僅是企業結構改變的開端，企業追求站穩AI 世代的競爭優勢，迎接AI 世代新商機。

兆豐全球尖端科技多重資產基金研究團隊表示，看好未來AI應用及半導體供應鏈，能源電網升級及航空航太。重點關注三大方向：一、AI應用及先進半導體：AI軟體及商務應用，資料中心及先進製程等相關供應鏈。二、航空航太：商用航空市場復甦，無人化及智能化導入國防設備開發，太空探索是中美競爭的新戰場。三、能源電力：AI算力基礎是電力，能源革命技術興起，基載電力需求推動核能復興。

兆豐全球尖端科技多重資產基金研究團隊強調，科技技術創新是推動經濟成長的重要動能，技術破壞式創新更是生產力提升及產業升級的關鍵因素，檢視2000年以來，科技創新驅動每一次股市多頭循環，未來應持續關注創新及變革領導公司，鎖定長期具爆發潛力的成長型企業。AI將成為下一個十年的投資主軸。將積極布局創新科技鏈，掌握AI革命的長線契機，力求讓投資人與全球科技脈動同步前進。但是全球貿易以及貨幣政策等不確定性因素仍然存在，建議投資人可評估自身風險屬性，將相關產品，納入資產配置。

延伸閱讀

方向盤「10點10分」握法已過時！專家教正確保命駕駛姿勢 開長途不易累

雲端四雄大投資總額上看3,800億美元 鴻海、廣達等營運可望衝一波

專家教你保／單身族備妥三大保障 添靠山

亞翔、川湖 選逾三個月

相關新聞

台股漲多成最大利空？專家點「3檔」防禦股：有望受惠普發1萬+雙11利多

近期全球股市持續創高，美國那斯達克與費城半導體指數屢創新猷，台股加權指數更在今日（10月30日）盤中衝上 28,527.68 點 的歷史新高。然而，漲多就是最大的利空——當市場累積大量漲幅後，稍有風吹草動就可能引發獲利了結與回檔風險。 今日川習會落幕，雙方僅對談約100分鐘，川普表示：「美中達成多項協議，內容並未提及台灣。」 同時，美國聯準會（Fed）於昨日（10月29日）宣布降息1碼並於12月終止縮表，但鮑爾隨後又釋出鷹派訊號，暗示12月不一定再度降息。 在指數估值偏高的市場環境下，若出現任何突發利空，指數都可能劇烈震盪。

台積電尾盤翻紅 台股收28334點創收盤新高點

台股早盤由台積電領軍，勁揚逾260點，但高檔獲利了結賣壓調節，指數最低下探28150.45點，上下震盪344點；終場在台...

台積電尾盤爆大量漲10元、收1,510元 拉升台股上揚101點、收28,334點

台股3日尾盤受到拉抬，台積電（2330）最後一盤爆29,035張大量，上漲15元，終場翻紅收1,510元，上漲10元，帶...

台股3日開高後賣壓現身 高低點落差達344點

美股四大指數上周五均收紅，不過台股3日開高後出現賣壓，盤中最高上漲261點至28,494點，但隨即出現賣壓，最低下跌82...

AI投資推升全球創新浪潮 專家看好這三大方向

美國聯準會9月宣布重啟降息後，市場資金再度回流風險性資產，AI投資熱度延續，帶動全球科技產業進入新一輪成長周期。兆豐投信...

MSCI半年度調整 台股權重估調升、6檔潛力股可望納入

台新投顧指出，由於台股第三季表現強勁，台灣在MSCI新興市場指數中的權重預計在本次季度調整中有望調升。本次有較高機會納入...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。