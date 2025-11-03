AI投資推升全球創新浪潮 專家看好這三大方向

美國聯準會9月宣布重啟降息後，市場資金再度回流風險性資產，AI投資熱度延續，帶動全球科技產業進入新一輪成長周期。兆豐投信指出，AI正從技術突破走向實質應用，推升企業生產力並優化營運效率，長線投資潛力不容忽視。

兆豐投信表示，AI應用正快速滲透企業營運。雖然市場對 AI 投資泡沫有所爭議，但是對社會結構及商業活動已經顯示其影響力。根據MIT報告，多達95%的AI試行專案尚未帶來明顯的財務貢獻，但未來脫穎而出的，將是少數那些能將AI融入工作流程、技術與決策的先驅者，現在企業積極搶進AI相關建置僅是企業結構改變的開端，企業追求站穩AI 世代的競爭優勢，迎接AI 世代新商機。

兆豐全球尖端科技多重資產基金研究團隊表示，看好未來AI應用及半導體供應鏈，能源電網升級及航空航太。重點關注三大方向：一、AI應用及先進半導體：AI軟體及商務應用，資料中心及先進製程等相關供應鏈。二、航空航太：商用航空市場復甦，無人化及智能化導入國防設備開發，太空探索是中美競爭的新戰場。三、能源電力：AI算力基礎是電力，能源革命技術興起，基載電力需求推動核能復興。

兆豐全球尖端科技多重資產基金研究團隊強調，科技技術創新是推動經濟成長的重要動能，技術破壞式創新更是生產力提升及產業升級的關鍵因素，檢視2000年以來，科技創新驅動每一次股市多頭循環，未來應持續關注創新及變革領導公司，鎖定長期具爆發潛力的成長型企業。AI將成為下一個十年的投資主軸。將積極布局創新科技鏈，掌握AI革命的長線契機，力求讓投資人與全球科技脈動同步前進。但是全球貿易以及貨幣政策等不確定性因素仍然存在，建議投資人可評估自身風險屬性，將相關產品，納入資產配置。