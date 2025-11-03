快訊

MSCI半年度調整 台股權重估調升、6檔潛力股可望納入

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
台灣在MSCI新興市場指數中的權重預計在本次季度調整中有望調升。聯合報系資料照／記者林俊良攝影
台灣在MSCI新興市場指數中的權重預計在本次季度調整中有望調升。聯合報系資料照／記者林俊良攝影

台新投顧指出，由於台股第三季表現強勁，台灣在MSCI新興市場指數中的權重預計在本次季度調整中有望調升。本次有較高機會納入的個股包括：致茂（2360）、南亞科（2408）、金像電（2368）。此外，東元（1504）、貿聯-KY（3665）、京元電（2449）的納入機率也相對高。

至於可能被剔除的個股，焦點放在MSCI成分股中Q3底市值排名最後的15檔個股。其中，排名最後15到11名的五檔個股，被預期剔除的機率偏高。這五檔個股分別是旭隼（6409）、宏碁（2353）、微星（2377）、矽力*-KY（6415）、以及友達（2409）。特別是旭隼、微星、矽力*-KY三檔的市值比Q2減少超過200億元，預期這次調整被剔除的機率更高。

台新投顧考量Q3個股市值變化與排名升降等因素，推估可能納入和剔除的個股名單。截至Q3底，上市櫃公司市值排行前100名但非MSCI成分股的個股都有機會被選入。MSCI指數成分股的調整每年有四次，其中5月及11月為半年度調整。本次調整的生效日為11月28日盤後（即12月1日生效）。

整體股市部分，截至9月底的數據顯示，中國、印度、台灣、南韓和巴西是MSCI新興市場指數權重排名前五名的股市。台灣所佔權重為19.43％，已超越印度15.22％，位居新興市場第二大占比。在第3季（7/1-9/30）期間，新興市場股市中僅菲律賓‘印度下跌。台灣的股市漲幅達16.02％，位居主要新興市場漲幅的第三名，僅次於泰國和印尼，這進一步支持了台灣在本次調整中權重可能上升的預期。

