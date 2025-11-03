台積電中場紅翻黑 台股開高壓回平盤整理
台股今天早盤在台積電上漲20元帶動下，最高上漲逾260點；盤中台積電由紅翻黑，資金轉向軍工及重電族群，指數維持平盤上下狹幅整理，最低達28185.73點，下跌約47點。
11時38分左右，加權指數達28207點，下跌25點，成交值新台幣4017億元。
台積電早盤反彈至1520元，漲20元，隨後漲勢收斂，震盪翻黑至1495元，下挫5元，跌幅0.33%；鴻海跌7.5元至250元；台達電早盤一度重返千元，達1005元後再遭賣壓，盤中下挫13元至982元；聯發科也由紅翻黑，下跌30元至1280元。
外資連11個交易日買進聯電，且第3季財報優於市場預期，今天盤中達48.5元，上揚2.1元，漲幅4.52%，表現相對強勢。封測股日月光投控開高後快速翻黑，於盤下震盪整理，跌幅約1%；京元電子盤中上攻至226.5元，漲幅逾4%。
此外，在台股指數呈現高檔整理下，部分資金轉向落後補漲的軍工、BBU及重電族群，雷虎強攻漲停128.5元，AES-KY盤中亦攻至漲停1295元，創1個半月來新高；重電股華城盤中攻上漲停786元，創下去年7月下旬以來高點。
