豬隻禁宰禁運何時解禁？ 農業部次長：符合條件最快7日

閃兵案再開庭！ 最強冤大頭金額差100萬 檢聲請傳喚王大陸作證

公司組改她「室長變職員」 女律師告前東家竟吞2連敗

政府砸442億催生無人載具國家隊！軍工股全線點火、誰是最大受惠者？

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
行政院通過「無人載具產業發展統籌型計畫」；嘉義縣長翁章梁指出，嘉義縣在此計畫中扮演重要角色，將成為台灣無人機研發與製造中心。圖為位於嘉義縣朴子市的「亞洲無人機AI創新應用研發中心」。中央社
行政院日前正式拍板「無人載具產業發展統籌型計畫」，預計投入高達442億元經費，國內的軍工個股台船（2208）、漢翔（2634）、龍德造船（6753）、長榮航太（2645）及亞航（2630）3日再度吸引買盤進駐。

台船、亞航及龍德造船今天漲幅達3%，長榮航太、漢翔漲幅達2%以上。根據行政院的規劃，政府將持續整合政策與研發資源，推動無人機產業聚落與生態系，促進上下游鏈結與技術國產化，同時協助業者拓展國際市場，朝向軍用與民用並進的多元應用方向發展，行政院此次通過之計畫，預計將於未來投入442億元，跨部會共同推動我國無人載具之發展。

法人分析，全力催動無人載具產業鏈升級，這次將橫跨空、海、地三大領域，國內相關概念股今日全部走強，因為政策推動的涵蓋國防到商業運，這也讓無人機族群被視為下一波國防概念股的明星。

經濟部日前也表示，未來將以「產業發展」、「國防自主」及「民主供應鏈」三大目標為核心，持續推動無人機產業升級。預期2030年躍升至400億元，展現臺灣於全球民主供應鏈中的關鍵角色，為我國產業發展奠定長遠基礎。

政府已將無人機產業列為「五大信賴產業」之一，刻正積極整合跨部會資源，推動「無人載具產業發展統籌型計畫」（114-119年），以4大推動主軸，加速擴大國內需求及用途開發，以實現產業發展、國防自主及民主供應鏈3大目標，預期至119年無人載具整體產值可望突破400億元，為我國產業發展奠定長遠基礎。

台股漲多成最大利空？專家點「3檔」防禦股：有望受惠普發1萬+雙11利多

近期全球股市持續創高，美國那斯達克與費城半導體指數屢創新猷，台股加權指數更在今日（10月30日）盤中衝上 28,527.68 點 的歷史新高。然而，漲多就是最大的利空——當市場累積大量漲幅後，稍有風吹草動就可能引發獲利了結與回檔風險。 今日川習會落幕，雙方僅對談約100分鐘，川普表示：「美中達成多項協議，內容並未提及台灣。」 同時，美國聯準會（Fed）於昨日（10月29日）宣布降息1碼並於12月終止縮表，但鮑爾隨後又釋出鷹派訊號，暗示12月不一定再度降息。 在指數估值偏高的市場環境下，若出現任何突發利空，指數都可能劇烈震盪。

鴻海真會到400還是外資先出貨？R爸：股東短時間多3萬人、製造錨定效應

回顧歷史，外資往往是股市的造浪者。厲害的交易人可以乘風破浪，有耐性的人也可以等浪潮退去，再悠哉地彎腰撿鑽石。 從2025年4月至今，外資群大局買進約90萬張鴻海，平均成本約在180元。 他們不急著推高股價，而是在某個區間反覆震盪，透過時間把「成本區」，變成市場的「合理價」。因為多數散戶之前受騙過一次，這回變得相對謹慎。 而外資只要賣出幾萬張，股價就會下跌更多，因此他們改以「時間換空間」的策略：先讓月線、季線、年線慢慢抬高，把自己藏在均線裡，等散戶習慣「價格很合理」時，他們就能順利出貨。

政府砸442億催生無人載具國家隊！軍工股全線點火、誰是最大受惠者？

行政院日前正式拍板「無人載具產業發展統籌型計畫」，預計投入高達442億元經費，國內的軍工個股台船（2208）、漢翔（26...

降息趨勢明確！法人解析「受惠標的」：這類債券可賺收益與價差

聯準會當前降息節奏「慢但不改」，法人建議，布局美國投資等級債不僅有助於強化投資組合核心，也有機會在政策轉折期中掌握收益與...

輝達財報行情將啟動？法人曝「最佳進場時點」提前布局

輝達（NVIDIA）將於11月19日公布財報，市場高度關注其表現是否再掀行情；台股3日開高走高，截至上午十點整，盤中高點...

AI 熱潮延燒 台股登頂再創高點 梁彥平：宜防估值過高風險

輝達（NVIDIA）於GTC大會釋出「AI並非泡沫」的正面論述，加上川習會展現友好關係，市場情緒明顯轉趨樂觀，美股四大指...

