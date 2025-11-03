政府砸442億催生無人載具國家隊！軍工股全線點火、誰是最大受惠者？

行政院日前正式拍板「無人載具產業發展統籌型計畫」，預計投入高達442億元經費，國內的軍工個股台船（2208）、漢翔（2634）、龍德造船（6753）、長榮航太（2645）及亞航（2630）3日再度吸引買盤進駐。

台船、亞航及龍德造船今天漲幅達3%，長榮航太、漢翔漲幅達2%以上。根據行政院的規劃，政府將持續整合政策與研發資源，推動無人機產業聚落與生態系，促進上下游鏈結與技術國產化，同時協助業者拓展國際市場，朝向軍用與民用並進的多元應用方向發展，行政院此次通過之計畫，預計將於未來投入442億元，跨部會共同推動我國無人載具之發展。

法人分析，全力催動無人載具產業鏈升級，這次將橫跨空、海、地三大領域，國內相關概念股今日全部走強，因為政策推動的涵蓋國防到商業運，這也讓無人機族群被視為下一波國防概念股的明星。

經濟部日前也表示，未來將以「產業發展」、「國防自主」及「民主供應鏈」三大目標為核心，持續推動無人機產業升級。預期2030年躍升至400億元，展現臺灣於全球民主供應鏈中的關鍵角色，為我國產業發展奠定長遠基礎。

政府已將無人機產業列為「五大信賴產業」之一，刻正積極整合跨部會資源，推動「無人載具產業發展統籌型計畫」（114-119年），以4大推動主軸，加速擴大國內需求及用途開發，以實現產業發展、國防自主及民主供應鏈3大目標，預期至119年無人載具整體產值可望突破400億元，為我國產業發展奠定長遠基礎。