台股漲多成最大利空？專家點「3檔」防禦股：有望受惠普發1萬+雙11利多

【文．玩股華安】

＊原文時間10月30日。

近期全球股市持續創高，美國那斯達克與費城半導體指數屢創新猷，台股加權指數更在今日（10月30日）盤中衝上 28,527.68 點 的歷史新高。然而，漲多就是最大的利空——當市場累積大量漲幅後，稍有風吹草動就可能引發獲利了結與回檔風險。

今日川習會落幕，雙方僅對談約100分鐘，川普表示：「美中達成多項協議，內容並未提及台灣。」

同時，美國聯準會（Fed）於昨日（10月29日）宣布降息1碼並於12月終止縮表，但鮑爾隨後又釋出鷹派訊號，暗示12月不一定再度降息。

在指數估值偏高的市場環境下，若出現任何突發利空，指數都可能劇烈震盪。

資產配置再受矚目 防禦型資產成焦點

此時，資產配置的重要性再次被凸顯，透過分散投資於避險性資產，可在市場下跌時提供緩衝。

常見避險工具包括公債ETF與防禦型個股等，這些標的與大盤的聯動度較低，甚至可能在避險買盤湧入時逆勢上揚。

長天期美債ETF：降息循環中的避風港

美國財政部長貝森特（Bessent）等官員近來大力宣揚「穩定幣能提振美債市場」的論點，其核心盤算在於：透過立法要求穩定幣發行商將儲備資產配置於短期美債，藉此創造龐大的剛性需求，推高短債價格、壓低收益率，進而降低政府的短期融資成本，同時鞏固美元在全球金融體系中的主導地位。

然而，市場普遍認為這樣的效益相當有限。由於穩定幣為確保流動性，其資金多錨定於極短天期國庫券（T-Bill），因此對短債市場的支撐僅屬「錦上添花」；對於美國政府真正頭痛的長天期公債需求疲軟與赤字膨脹造成的殖利率上升問題，穩定幣的介入助力偏低。

然而，全球穩定幣監理進入新階段。

日本新創公司JPYC本週推出全球首款與日圓掛鉤的穩定幣，代號同為JPYC，並啟用專屬發行與兌換平台「JPYC EX」。

該穩定幣以1比1錨定日圓，背後資產由日本國內銀行存款與日本政府債券（JGB）支持，發行公司目標三年內達成10兆日圓規模，打造以JPYC為核心的「新日圓經濟圈」，象徵法幣數位化與主權監理正同步推進。

與此同時，台灣也正加速腳步。

立法院財政委員會於10月30日審查《虛擬資產服務法》，金管會主委彭金隆與央行副總裁朱美麗共同報告並接受備詢。

該專法首度明確納入「穩定幣發行與管理專章」，未來將授權設置子法，涵蓋發行規範、監督管理與罰則三大面向。金管會強調，整體架構是由金管會與中央銀行共同研擬，對標美國、歐盟、日本、新加坡等主要經濟體監管標準。

元大美債20年（00679B）與國泰20年美債（00687B）仍是台股市場最主要的長期避險工具，在降息循環中受惠最為明顯。

雖然聯準會12月可能暫不降息，短線價格面臨壓力，但從中長期角度來看，美債仍具吸引力，是投資組合中不可或缺的防禦配置。

不過，近期「普發一萬」成為市場新焦點，資金也轉向尋找兼具防禦與受惠題材的個股，統一（1216）正因同時具備這兩項特質而重新浮上檯面。

資產概與普發一萬受惠股 最具防禦力

統一 (1216)：除了是民生消費龍頭，更受惠於補發一萬元，財政部宣布11月5日起開放普發現金登記入帳、11月17日起可使用ATM領取。

產業定位： 統一是台灣民生消費產業的龍頭企業，業務涵蓋食品、飲料與零售通路等。民生必需品需求穩定，不論景氣好壞，消費者每日仍離不開吃喝，這讓統一的營收基礎相對穩固。

抗跌能力： 身為防禦性股票代表，統一在歷次股市震盪中表現出較佳的抗跌性。當大盤大幅回調時，資金往往轉向食品股這類具穩定盈利的避風港。統一股價波動率較低，歷經多次市場風暴依然能守住價值，體現其抵禦景氣循環的韌性。

現金流與配息： 統一擁有穩健的現金流來源，主力事業成熟且獲利穩定，再加上多元布局（如投資統一超商等關係企業）帶來協同效益。

該公司長期維持穩定的股利政策，近年現金殖利率在3.5%~4%之間，對追求穩健收益的投資人具吸引力。良好的現金流使統一得以在景氣低谷時仍支持營運和股息，增強了持股信心。

題材與展望： 統一雖屬傳統產業，但持續推動創新轉型，包括發展健康食品與新零售通路，為未來成長注入新動能。作為民生消費龍頭，統一在市場情緒偏空時常扮演護盤角色，展現穩定性與防禦力。

此外，統一去年入股網家（8044），擴大線上通路版圖，顯示其布局已從實體延伸至數位零售領域，全方位整合策略更突顯長期投資價值。

富邦媒（8454）與網家（8044）：短線題材，電商雙十一題材發酵同步受惠

電商平台成為這波消費熱潮的延伸焦點，富邦媒（8454）與網家（8044）雖然近年來在電商競爭激烈下，營運備受考驗，不過普發一萬與「雙十一」購物節兩項題材同步登場，為十一月營收增添想像空間。

線上購物與行動支付滲透率持續上升，加上民眾手中多了一筆可自由支配的現金，短線消費行為可望集中於生活用品、3C小家電與美妝保健品等高毛利品項，推升電商業績動能。

平衡配置 分散風險

面對高檔震盪的市場環境，資金正在部分AI題材股回流至低檔，且長期基本穩定的標的。無論是公債ETF的防禦配置或內需股統一，都是投資人偏好配置的標的，此外，隨雙十一的到來，電商股再次成為短期關注個股，在樂觀情緒中保持紀律，讓資產配置為自己築起防線。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：指數高檔避險！買美債？還是普發一萬受惠股？買盤挺統一，雙十一題材，網家成焦點！