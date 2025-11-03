聯合股價飆破歷史新高 承業醫高階設備訂單熱、醫材族群吸金

具備業績題材的醫材股3日表現強勁，隨著市場資金回流至基本面成長族群，聯合（4129）與承業醫（4164）同步吸引買盤進駐。市場看好，兩檔醫材股在市場訂單暢旺與新品布局推進下，第4季營運展望持續轉佳，可望成為近期盤面焦點。

聯合盤中勁揚至131.5元，漲幅達5.6%，改寫掛牌20多年來歷史新高；承業醫盤中最高來到44.95元，漲幅超過4%，成交熱度明顯升溫，顯示市場對下半年醫療設備出貨動能普遍樂觀。

聯合今年以來受惠國際市場復甦，第3季營收創下單季歷史新高，法人預期全年財報表現將優於預期。展望明、後年，聯合營收成長動能可望維持高檔，法人預估2025、2026年營收將分別年增約20%與18%。

區域別來看，日本市場成長力最強，除基期低外，與京瓷合作效益逐漸顯現，法人上修當地營收預期至年增五成以上；美國市場則因新品上市帶動銷售回溫，下半年起表現改善，明年營收成長可望維持逾兩成；歐洲與中東（EMEA）地區則以法國為主力市場，並持續拓展東南歐與中東經銷通路，滲透率穩步提升。至於台灣市場，聯合藉由歐、美、日市場成功經驗，醫師使用意願持續提升，新醫院通路陸續導入，自費新品上架後有助推升單價與市占率，預期營收仍可維持中雙位數成長。

承業醫則為多家國際品牌在台醫療設備的重要經銷夥伴，產品涵蓋放射腫瘤、影像醫學、眼科、神經醫學及智慧醫療等領域。公司今年前三季營收達10.2億元，年增41%，成長主因除調整售價反映成本外，亦受惠高階設備需求強勁。法人預期，第4季仍有多筆大型訂單交貨，全年設備銷售營收上看15.7億元，年增約五成。

展望後市，承業醫在醫院設備汰換需求支撐下，2026年營收仍有望續增約一成。另質子治療與硼中子捕獲治療系統（BNCT）將成為中長期新成長動能，其中彰化基督教醫院與三軍總醫院的質子治療設備案，最快自2028年起可望陸續挹注營收。