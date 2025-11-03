聯合股價飆破歷史新高 承業醫高階設備訂單熱、醫材族群吸金

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

具備業績題材的醫材股3日表現強勁，隨著市場資金回流至基本面成長族群，聯合（4129）與承業醫（4164）同步吸引買盤進駐。市場看好，兩檔醫材股在市場訂單暢旺與新品布局推進下，第4季營運展望持續轉佳，可望成為近期盤面焦點。

聯合盤中勁揚至131.5元，漲幅達5.6%，改寫掛牌20多年來歷史新高；承業醫盤中最高來到44.95元，漲幅超過4%，成交熱度明顯升溫，顯示市場對下半年醫療設備出貨動能普遍樂觀。

聯合今年以來受惠國際市場復甦，第3季營收創下單季歷史新高，法人預期全年財報表現將優於預期。展望明、後年，聯合營收成長動能可望維持高檔，法人預估2025、2026年營收將分別年增約20%與18%。

區域別來看，日本市場成長力最強，除基期低外，與京瓷合作效益逐漸顯現，法人上修當地營收預期至年增五成以上；美國市場則因新品上市帶動銷售回溫，下半年起表現改善，明年營收成長可望維持逾兩成；歐洲與中東（EMEA）地區則以法國為主力市場，並持續拓展東南歐與中東經銷通路，滲透率穩步提升。至於台灣市場，聯合藉由歐、美、日市場成功經驗，醫師使用意願持續提升，新醫院通路陸續導入，自費新品上架後有助推升單價與市占率，預期營收仍可維持中雙位數成長。

承業醫則為多家國際品牌在台醫療設備的重要經銷夥伴，產品涵蓋放射腫瘤、影像醫學、眼科、神經醫學及智慧醫療等領域。公司今年前三季營收達10.2億元，年增41%，成長主因除調整售價反映成本外，亦受惠高階設備需求強勁。法人預期，第4季仍有多筆大型訂單交貨，全年設備銷售營收上看15.7億元，年增約五成。

展望後市，承業醫在醫院設備汰換需求支撐下，2026年營收仍有望續增約一成。另質子治療與硼中子捕獲治療系統（BNCT）將成為中長期新成長動能，其中彰化基督教醫院與三軍總醫院的質子治療設備案，最快自2028年起可望陸續挹注營收。

台股漲多成最大利空？專家點「3檔」防禦股：有望受惠普發1萬+雙11利多

近期全球股市持續創高，美國那斯達克與費城半導體指數屢創新猷，台股加權指數更在今日（10月30日）盤中衝上 28,527.68 點 的歷史新高。然而，漲多就是最大的利空——當市場累積大量漲幅後，稍有風吹草動就可能引發獲利了結與回檔風險。 今日川習會落幕，雙方僅對談約100分鐘，川普表示：「美中達成多項協議，內容並未提及台灣。」 同時，美國聯準會（Fed）於昨日（10月29日）宣布降息1碼並於12月終止縮表，但鮑爾隨後又釋出鷹派訊號，暗示12月不一定再度降息。 在指數估值偏高的市場環境下，若出現任何突發利空，指數都可能劇烈震盪。

鴻海真會到400還是外資先出貨？R爸：股東短時間多3萬人、製造錨定效應

回顧歷史，外資往往是股市的造浪者。厲害的交易人可以乘風破浪，有耐性的人也可以等浪潮退去，再悠哉地彎腰撿鑽石。 從2025年4月至今，外資群大局買進約90萬張鴻海，平均成本約在180元。 他們不急著推高股價，而是在某個區間反覆震盪，透過時間把「成本區」，變成市場的「合理價」。因為多數散戶之前受騙過一次，這回變得相對謹慎。 而外資只要賣出幾萬張，股價就會下跌更多，因此他們改以「時間換空間」的策略：先讓月線、季線、年線慢慢抬高，把自己藏在均線裡，等散戶習慣「價格很合理」時，他們就能順利出貨。

降息趨勢明確！法人解析「受惠標的」：這類債券可賺收益與價差

聯準會當前降息節奏「慢但不改」，法人建議，布局美國投資等級債不僅有助於強化投資組合核心，也有機會在政策轉折期中掌握收益與...

輝達財報行情將啟動？法人曝「最佳進場時點」提前布局

輝達（NVIDIA）將於11月19日公布財報，市場高度關注其表現是否再掀行情；台股3日開高走高，截至上午十點整，盤中高點...

AI 熱潮延燒 台股登頂再創高點 梁彥平：宜防估值過高風險

輝達（NVIDIA）於GTC大會釋出「AI並非泡沫」的正面論述，加上川習會展現友好關係，市場情緒明顯轉趨樂觀，美股四大指...

台股10月新增開戶數4.9萬人 累計1366萬人創高

證交所公告，10月底台股累積總開戶數達到1366萬2156人，續創歷史新高，比9月再增加4萬9143人

