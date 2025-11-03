快訊

蓋好6年不賣 北大特區「神秘大樓」要銷售了

對美軍購F-16能否如計畫交付？ 國防部：明年一定有飛機交運

方向盤「10點10分」握法已過時！專家教正確保命駕駛姿勢 開長途不易累

降息趨勢明確！法人解析「受惠標的」：這類債券可賺收益與價差

經濟日報／ 記者崔馨方／台北即時報導
聯準會當前降息節奏「慢但不改」。(路透)
聯準會當前降息節奏「慢但不改」。(路透)

聯準會當前降息節奏「慢但不改」，法人建議，布局美國投資等級債不僅有助於強化投資組合核心，也有機會在政策轉折期中掌握收益與潛在價差的雙重契機。對尋求穩健與降低波動風險的長線投資人而言，是值得關注的資產選擇之一。

美國聯準會FOMC會議宣布降息1碼，將基準利率區間下調至3.75%至4%。儘管主席鮑爾於會後表示「降息並非定局」，市場解讀略偏鷹派，使美債殖利率短線反彈，但整體「漸進式降息」趨勢並未改變，長線利率環境仍朝寬鬆方向邁進。

聯邦投信分析，與其關注單月是否降息，不如關心聯準會政策的整體方向。美國9月消費者物價指數（CPI）年增3%，月增0.3%，皆低於市場預期；而8月非農就業新增人數僅2.2萬人，創疫情以來新低，顯示勞動市場降溫。這樣的數據意味著，聯準會未來仍有空間逐步調整政策節奏。

在此環境下，聯邦投信認為，美國長短天期債券殖利率曲線近期雖出現分化，但隨著降息步調延續，預期曲線將逐步下移並趨向平坦，這對於長期資金布局債市而言，是「風險與機會並存」的轉折點。尤其鎖定財務體質穩健的美國投資等級債，有機會兼顧穩定收益與潛在價差。

另外，隨著通膨趨緩、貨幣緊縮政策進入尾聲，美國企業在高利率環境下的壓力開始緩解。投資等級債發行企業的利息覆蓋率逐步回升，利息支出占總債務比率下降，營運壓力明顯改善。

Bloomberg與國際投行資料顯示，美國投資等級債企業第二季淨利年增率由3%升至5%，展現穩定的獲利韌性；EBITDA（稅前息前折舊攤銷前獲利）預估將持續維持雙位數成長動能，顯示整體企業獲利體質穩健。

美國聯準會 降息

延伸閱讀

降息節奏放緩但趨勢不變 美國投資等級債穩健體質開啟收益與潛在價差契機

布局債券基金正逢其時

降息循環啟動 錢進債市正是時候

Fed 重啟降息效應 九檔債券 ETF 價量齊揚 長短債受青睞

相關新聞

台股漲多成最大利空？專家點「3檔」防禦股：有望受惠普發1萬+雙11利多

近期全球股市持續創高，美國那斯達克與費城半導體指數屢創新猷，台股加權指數更在今日（10月30日）盤中衝上 28,527.68 點 的歷史新高。然而，漲多就是最大的利空——當市場累積大量漲幅後，稍有風吹草動就可能引發獲利了結與回檔風險。 今日川習會落幕，雙方僅對談約100分鐘，川普表示：「美中達成多項協議，內容並未提及台灣。」 同時，美國聯準會（Fed）於昨日（10月29日）宣布降息1碼並於12月終止縮表，但鮑爾隨後又釋出鷹派訊號，暗示12月不一定再度降息。 在指數估值偏高的市場環境下，若出現任何突發利空，指數都可能劇烈震盪。

鴻海真會到400還是外資先出貨？R爸：股東短時間多3萬人、製造錨定效應

回顧歷史，外資往往是股市的造浪者。厲害的交易人可以乘風破浪，有耐性的人也可以等浪潮退去，再悠哉地彎腰撿鑽石。 從2025年4月至今，外資群大局買進約90萬張鴻海，平均成本約在180元。 他們不急著推高股價，而是在某個區間反覆震盪，透過時間把「成本區」，變成市場的「合理價」。因為多數散戶之前受騙過一次，這回變得相對謹慎。 而外資只要賣出幾萬張，股價就會下跌更多，因此他們改以「時間換空間」的策略：先讓月線、季線、年線慢慢抬高，把自己藏在均線裡，等散戶習慣「價格很合理」時，他們就能順利出貨。

降息趨勢明確！法人解析「受惠標的」：這類債券可賺收益與價差

聯準會當前降息節奏「慢但不改」，法人建議，布局美國投資等級債不僅有助於強化投資組合核心，也有機會在政策轉折期中掌握收益與...

輝達財報行情將啟動？法人曝「最佳進場時點」提前布局

輝達（NVIDIA）將於11月19日公布財報，市場高度關注其表現是否再掀行情；台股3日開高走高，截至上午十點整，盤中高點...

AI 熱潮延燒 台股登頂再創高點 梁彥平：宜防估值過高風險

輝達（NVIDIA）於GTC大會釋出「AI並非泡沫」的正面論述，加上川習會展現友好關係，市場情緒明顯轉趨樂觀，美股四大指...

台股10月新增開戶數4.9萬人 累計1366萬人創高

證交所公告，10月底台股累積總開戶數達到1366萬2156人，續創歷史新高，比9月再增加4萬9143人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。