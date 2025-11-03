輝達財報行情將啟動？法人曝「最佳進場時點」提前布局

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／台北即時報導
黃仁勳。路透
輝達（NVIDIA）將於11月19日公布財報，市場高度關注其表現是否再掀行情；台股3日開高走高，截至上午十點整，盤中高點達28,494點，一度再大漲261點。法人建議，投資人可提前布局，不過仍須留意美、台股過熱的風險。

11月19日將迎來AI龍頭輝達（NVIDIA）財報公布日。回顧近幾次財報表現，雖然市場普遍寄予厚望，但結果往往未能帶動股價明顯上漲。不過，若細究財報前後的股價走勢，實際表現與市場「不如預期」的印象其實存在落差。

法人指出，根據統計數據顯示，自2020年11月至2025年10月，輝達在非財報月份（即非2、5、8、11月）的平均月報酬率為2.5%，而在財報月份的平均報酬率則高達11.7%，差距明顯，因此建議投資人可於月初提前布局輝達，以掌握財報行情帶來的潛在漲幅。

不過，聯邦投信行銷業務處產品協理何彥樟表示，目前美股雖受AI題材帶動持續創高，但市場也可能出現過熱跡象，估值偏高的疑慮浮現。

事實上，何彥樟分析，巴菲特再度出手減碼，本季賣出約61億美元股票，已是連續第12季淨賣超。過去三年來，波克夏共減持約1,840億美元持股，顯示股神可能對市場評價偏高的警覺。

另外，波克夏現金儲備已累積至創新高的3,820億美元，且公司已連續五季未進行庫藏股回購，「連自家股票都覺得貴」，足見巴菲特對當前市場價格的審慎態度。

何彥樟提醒，投資人應審慎評估追高風險，留意基本面與資金面的變化，適度分散與靈活調整資產配置，將是下階段布局的關鍵。

