AI 熱潮延燒 台股登頂再創高點 梁彥平：宜防估值過高風險

輝達（NVIDIA）於GTC大會釋出「AI並非泡沫」的正面論述，加上川習會展現友好關係，市場情緒明顯轉趨樂觀，美股四大指數接連創下新高。台股亦受AI題材激勵，資金明顯集中於高成長性的科技股與具備漲價轉機的族群，推升加權指數再度登頂。

不過，台股現階段已提前反映多項利多，包括美股強勢、中美貿易休戰、台灣外貿數據亮眼，以及GDP上修等基本面支撐。同時，科技股估值持續上調至明後年展望，整體本益比已突破歷史區間上緣，顯示股價已不再便宜。在此背景下，投資人應審慎評估追高風險。

輝達於GTC大會再度定調：「AI是這個時代最強大的技術」。新一代平台Blackwell與Rubin銷售數據亮眼，進一步印證AI算力需求的強勁動能。

回顧過去一年，AI概念股長期盤據台股主流，凡是關鍵供應鏈個股財報優於預期，市場資金便積極湧入推升股價，「千金股」盛宴更屢創歷史新紀錄。法人報告頻頻上修獲利預估與目標價，使得股價漲勢顯得理直氣壯。

然而，近期盤面已出現AI族群走勢分歧的現象，儘管利多消息不斷釋出，股價卻多呈現橫盤整理，若個股財報或展望不如預期，回測季線亦非罕見。因此，AI題材雖仍具長線潛力，但已不再是股價只漲不跌的萬靈丹。

聯準會（Fed）主席鮑爾偏鷹派的表態，打亂市場對資金寬鬆節奏的預期，加上美國就業市場下行風險逐步升溫，恐對消費動能構成壓力。關稅調整是否將有序傳導至通膨，亦存在高度不確定性，致使Fed將依據後續數據決定降息步伐，淡化12月持續降息預期，增添市場觀望氣氛。

在外部變數干擾下，台股法人買盤明顯轉趨保守，指數走勢顯得步履蹣跚，市場擔憂AI資本支出能否轉化為實質獲利，若美股AI科技巨頭財報優於預期，仍無法有效帶動台股再創波段新高，則投資人宜審慎檢視持股結構，適時逢高調節並鎖定獲利。

因此，台股未來走勢關鍵在於企業財報是否具備持續成長動能，並須觀察法人籌碼是否仍維持偏多操作，唯有基本面與資金面同步強化，方能支撐股價續航力，避免短線漲多回檔壓力。

投資人宜審慎評估持股估值是否合理，並警惕那些僅披著AI外衣、卻缺乏實質獲利支撐的「概念股」。畢竟，當題材熱度退潮，缺乏基本面支撐的個股，往往成為資金撤離的首波箭靶，其潛藏修正風險不容忽視。

（作者是世新大學財金系副教授）