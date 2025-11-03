快訊

蓋好6年不賣 北大特區「神秘大樓」要銷售了

對美軍購F-16能否如計畫交付？ 國防部：明年一定有飛機交運

方向盤「10點10分」握法已過時！專家教正確保命駕駛姿勢 開長途不易累

金融博覽會將登場 統一投信基金經理人解密明年投資關鍵

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

2025台北國際金融博覽會將於7日揭幕，統一證券事業體將由統一證券總經理楊凱智領銜出席，偕同統一投顧總經理廖婉婷、統一投信00981A經理人陳釧瑤及00988A經理人陳意婷，攜手在9日下午「大師觀點．解析趨勢」論壇中，解析2026年投資趨勢與主動式策略布局關鍵。

2025年為主動式ETF元年，這個結合「ETF交易便利性」與「專業經理人操盤優勢」的商品，自5月掛牌以來至今短短五個月，已吸引超過35萬股東加入，市場熱度持續升溫。目前台灣已有12檔主動式ETF上市，涵蓋台股、海外股票及債券等多元選擇，未來還會有更多投信加入主動式ETF的市場。這股投資新浪潮，正在悄悄改變大家的理財方式。

看準主動式ETF的市場熱度，本次對談講座以「搶先一步！2026投資趨勢×主動策略全解析」為主題，邀請統一投信兩位重磅級經理人分享投資觀點。統一台股增長主動式ETF（00981A）經理人陳釧瑤，將深度解析台股創高後的投資機會，AI能否繼續撐起台股成長動能。統一全球創新主動式ETF（00988A）經理人陳意婷，則要帶大家解讀川普經濟學，當全球創新浪潮加速來襲，如何提前卡位下一個創新商機。 兩位經理人將深入淺出分享，2026年不可錯過的關鍵字以及如何運用主動策略捕捉市場機會。

ETF 台股

延伸閱讀

台股財報給力 後市有撐…法人預期轉為緩漲格局邁向29K

一周盤前股市解析／航運、重電、資產 有潛力

MSCI台股權重有望調高

台股光輝10月漲逾2千點 法人：「看回不回、驚驚漲」 有望月線連七紅

相關新聞

台股漲多成最大利空？專家點「3檔」防禦股：有望受惠普發1萬+雙11利多

近期全球股市持續創高，美國那斯達克與費城半導體指數屢創新猷，台股加權指數更在今日（10月30日）盤中衝上 28,527.68 點 的歷史新高。然而，漲多就是最大的利空——當市場累積大量漲幅後，稍有風吹草動就可能引發獲利了結與回檔風險。 今日川習會落幕，雙方僅對談約100分鐘，川普表示：「美中達成多項協議，內容並未提及台灣。」 同時，美國聯準會（Fed）於昨日（10月29日）宣布降息1碼並於12月終止縮表，但鮑爾隨後又釋出鷹派訊號，暗示12月不一定再度降息。 在指數估值偏高的市場環境下，若出現任何突發利空，指數都可能劇烈震盪。

鴻海真會到400還是外資先出貨？R爸：股東短時間多3萬人、製造錨定效應

回顧歷史，外資往往是股市的造浪者。厲害的交易人可以乘風破浪，有耐性的人也可以等浪潮退去，再悠哉地彎腰撿鑽石。 從2025年4月至今，外資群大局買進約90萬張鴻海，平均成本約在180元。 他們不急著推高股價，而是在某個區間反覆震盪，透過時間把「成本區」，變成市場的「合理價」。因為多數散戶之前受騙過一次，這回變得相對謹慎。 而外資只要賣出幾萬張，股價就會下跌更多，因此他們改以「時間換空間」的策略：先讓月線、季線、年線慢慢抬高，把自己藏在均線裡，等散戶習慣「價格很合理」時，他們就能順利出貨。

降息趨勢明確！法人解析「受惠標的」：這類債券可賺收益與價差

聯準會當前降息節奏「慢但不改」，法人建議，布局美國投資等級債不僅有助於強化投資組合核心，也有機會在政策轉折期中掌握收益與...

輝達財報行情將啟動？法人曝「最佳進場時點」提前布局

輝達（NVIDIA）將於11月19日公布財報，市場高度關注其表現是否再掀行情；台股3日開高走高，截至上午十點整，盤中高點...

AI 熱潮延燒 台股登頂再創高點 梁彥平：宜防估值過高風險

輝達（NVIDIA）於GTC大會釋出「AI並非泡沫」的正面論述，加上川習會展現友好關係，市場情緒明顯轉趨樂觀，美股四大指...

台股10月新增開戶數4.9萬人 累計1366萬人創高

證交所公告，10月底台股累積總開戶數達到1366萬2156人，續創歷史新高，比9月再增加4萬9143人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。