金融博覽會將登場 統一投信基金經理人解密明年投資關鍵

2025台北國際金融博覽會將於7日揭幕，統一證券事業體將由統一證券總經理楊凱智領銜出席，偕同統一投顧總經理廖婉婷、統一投信00981A經理人陳釧瑤及00988A經理人陳意婷，攜手在9日下午「大師觀點．解析趨勢」論壇中，解析2026年投資趨勢與主動式策略布局關鍵。

2025年為主動式ETF元年，這個結合「ETF交易便利性」與「專業經理人操盤優勢」的商品，自5月掛牌以來至今短短五個月，已吸引超過35萬股東加入，市場熱度持續升溫。目前台灣已有12檔主動式ETF上市，涵蓋台股、海外股票及債券等多元選擇，未來還會有更多投信加入主動式ETF的市場。這股投資新浪潮，正在悄悄改變大家的理財方式。

看準主動式ETF的市場熱度，本次對談講座以「搶先一步！2026投資趨勢×主動策略全解析」為主題，邀請統一投信兩位重磅級經理人分享投資觀點。統一台股增長主動式ETF（00981A）經理人陳釧瑤，將深度解析台股創高後的投資機會，AI能否繼續撐起台股成長動能。統一全球創新主動式ETF（00988A）經理人陳意婷，則要帶大家解讀川普經濟學，當全球創新浪潮加速來襲，如何提前卡位下一個創新商機。 兩位經理人將深入淺出分享，2026年不可錯過的關鍵字以及如何運用主動策略捕捉市場機會。