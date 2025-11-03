台股10月新增開戶數4.9萬人 累計1366萬人創高
證交所公告，10月底台股累積總開戶數達到1366萬2156人，續創歷史新高，比9月再增加4萬9143人。
進一步觀察投資人開戶數的年齡層分布，10月新增開戶數中，20至30歲新增開戶1萬9559人，增加最多；其次是19歲以下新增1萬529人。合計30歲以下新增開戶數達3萬88人，占10月整體新增開戶數逾6成，顯示台股持續朝向年輕化趨勢。
根據證交所10月投資人開戶數年齡分布統計表，19歲以下累積開戶數為64萬8383人，月增1萬529人；20至30歲累積開戶數174萬7393人，月增1萬9559人；31至40歲累積開戶數221萬6881人，月增8837人；41至50歲累積開戶數259萬5529人，月增6580人；51至60歲累積開戶數232萬5719人，月增3230人；61歲以上累積開戶數402萬2346人，月減242人；法人等其他累積開戶數10萬5905人，月增650人。
