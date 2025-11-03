快訊

台中烏日火警母女1死1重傷 64歲前租客「不滿屋主」駕車衝撞釀火災

粿粿、王子爆不倫！美國團「還有一對」掩護手法曝光 疑私人對話流出

台中烏日今晨母女1死傷縱火案 前租客64歲許男落網送醫

台股早盤上漲逾百點 台積電開1,510元、上漲10元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股。聯合報系資料照／記者林俊良攝影
台股。聯合報系資料照／記者林俊良攝影

台股3日開盤指數上漲20點，開盤指數為28,253.53點；後續盤中走高，最高一度達28,379.8點，上漲逾百點。台積電（2330）開盤價1,510元開出，上漲10元。

統一投顧表示，白宮1日發布美中經貿協議細節清單，美方11月10日起暫停擴大先進晶片管制對象、暫停徵收陸船港口停泊費等措施一年，中方也將鬆綁稀土出口管制、並確保安世半導體的中國大陸工廠恢復出貨晶片，確定緩解全球海運與晶片業所面臨的重大威脅。

產業方面，三星半導體10 月31日宣布與輝達合作打造人工智慧超級工廠，將部署超過50,000顆NVIDIA GPU；馬斯克近日預言，未來五到六年內，人類所消費的數位內容都將由AI生成，傳統智慧型手機和應用程式的時代即將結束。AI需求高速成長下，AI概念股持續推升台股指數震盪盤堅，年底前仍將創新高。

台股後市分析如下：第一、中國國家主席習近平於當地時間 10 月 31 日，於南韓APEC發表書面演講，習近平指出，中國始終是現行國際秩序的維護者、真正多邊主義的踐行者。中方相繼提出共建一帶一路倡議，並表示亞太應當發揮的四項引領作用，包括1.帶頭維護和平穩定。2.帶頭實行開放融通。3.帶頭堅持合作共贏。4.帶頭促進普惠包容。

第二、AI強勁需求驅動半導體產業高速增長，綠電攸關產業發展命脈，台積電董事長魏哲家日前喊出「綠電有多少，我們就買多少」；台灣半導體產業協會（TSIA）也表示，希望政府能夠做好未來供電規劃，提高供電穩定性，以及強化綠電供給，協助產業繼續成長。由於AI與高效能運算需求強勁，電力相關個股將受惠。

第三、技術面來看，上週五的K線呈現黑K上影線，這是典型的高檔壓力測試訊號，暗示多頭雖有衝勁，但上方賣壓已開始浮現。KD指標雖向下，但仍穩守80關卡，MACD指標的紅柱體變小，至於RSI指標，也呈現向下，但堅守70關卡之上，這著顯示短期動能尚未完全衰竭，屬於高檔盤整而非轉弱的警訊。整體技術指標組合來看，台股目前維持多頭排列，預估指數高檔震盪盤堅，但乖離率過大，這是潛在風險點，投資人需提高警覺，避免盲目追高。

第四、盤面資金聚焦PCB、重電、砷化鎵等族群，包括金像電（2368）、高技（5439）、華城（1519）、士電（1503）、穩懋（3105）、環宇-KY（4991）等表現強勢。

台股指數

延伸閱讀

台積電ADR小跌0.92% 先進製程漲價題材待觀察

台股財報給力 後市有撐…法人預期轉為緩漲格局邁向29K

一周盤前股市解析／航運、重電、資產 有潛力

MSCI台股權重有望調高

相關新聞

鴻海真會到400還是外資先出貨？R爸：股東短時間多3萬人、製造錨定效應

回顧歷史，外資往往是股市的造浪者。厲害的交易人可以乘風破浪，有耐性的人也可以等浪潮退去，再悠哉地彎腰撿鑽石。 從2025年4月至今，外資群大局買進約90萬張鴻海，平均成本約在180元。 他們不急著推高股價，而是在某個區間反覆震盪，透過時間把「成本區」，變成市場的「合理價」。因為多數散戶之前受騙過一次，這回變得相對謹慎。 而外資只要賣出幾萬張，股價就會下跌更多，因此他們改以「時間換空間」的策略：先讓月線、季線、年線慢慢抬高，把自己藏在均線裡，等散戶習慣「價格很合理」時，他們就能順利出貨。

台股10月新增開戶數4.9萬人 累計1366萬人創高

證交所公告，10月底台股累積總開戶數達到1366萬2156人，續創歷史新高，比9月再增加4萬9143人

台股早盤上漲逾百點 台積電開1,510元、上漲10元

台股3日開盤指數上漲20點，開盤指數為28,253.53點；後續盤中走高，最高一度達28,379.8點，上漲逾百點。台積...

台積電ADR小跌0.92% 先進製程漲價題材待觀察

美股上週五持續收紅，但台積電ADR下挫0.92%，由於市場傳出台積電2026年先進製程漲價計畫，短線對市場影響仍待觀察

台股財報給力 後市有撐…法人預期轉為緩漲格局邁向29K

台股在川習會落幕、美股科技巨擘財報普遍優於預期等利多中，推動10月行情屢創新高，再創28,527點歷史新高。在上市櫃公司...

AI強勁需求帶動…台美企業第3季獲利 法人唱旺

台股在AI強勁需求帶動下，大型法人機構預估，上市櫃公司第3季獲利有望創下歷史新高，相互輝映的是華爾街也看好美股企業獲利前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。