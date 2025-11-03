台股早盤上漲逾百點 台積電開1,510元、上漲10元

台股3日開盤指數上漲20點，開盤指數為28,253.53點；後續盤中走高，最高一度達28,379.8點，上漲逾百點。台積電（2330）開盤價1,510元開出，上漲10元。

統一投顧表示，白宮1日發布美中經貿協議細節清單，美方11月10日起暫停擴大先進晶片管制對象、暫停徵收陸船港口停泊費等措施一年，中方也將鬆綁稀土出口管制、並確保安世半導體的中國大陸工廠恢復出貨晶片，確定緩解全球海運與晶片業所面臨的重大威脅。

產業方面，三星半導體10 月31日宣布與輝達合作打造人工智慧超級工廠，將部署超過50,000顆NVIDIA GPU；馬斯克近日預言，未來五到六年內，人類所消費的數位內容都將由AI生成，傳統智慧型手機和應用程式的時代即將結束。AI需求高速成長下，AI概念股持續推升台股指數震盪盤堅，年底前仍將創新高。

台股後市分析如下：第一、中國國家主席習近平於當地時間 10 月 31 日，於南韓APEC發表書面演講，習近平指出，中國始終是現行國際秩序的維護者、真正多邊主義的踐行者。中方相繼提出共建一帶一路倡議，並表示亞太應當發揮的四項引領作用，包括1.帶頭維護和平穩定。2.帶頭實行開放融通。3.帶頭堅持合作共贏。4.帶頭促進普惠包容。

第二、AI強勁需求驅動半導體產業高速增長，綠電攸關產業發展命脈，台積電董事長魏哲家日前喊出「綠電有多少，我們就買多少」；台灣半導體產業協會（TSIA）也表示，希望政府能夠做好未來供電規劃，提高供電穩定性，以及強化綠電供給，協助產業繼續成長。由於AI與高效能運算需求強勁，電力相關個股將受惠。

第三、技術面來看，上週五的K線呈現黑K上影線，這是典型的高檔壓力測試訊號，暗示多頭雖有衝勁，但上方賣壓已開始浮現。KD指標雖向下，但仍穩守80關卡，MACD指標的紅柱體變小，至於RSI指標，也呈現向下，但堅守70關卡之上，這著顯示短期動能尚未完全衰竭，屬於高檔盤整而非轉弱的警訊。整體技術指標組合來看，台股目前維持多頭排列，預估指數高檔震盪盤堅，但乖離率過大，這是潛在風險點，投資人需提高警覺，避免盲目追高。

第四、盤面資金聚焦PCB、重電、砷化鎵等族群，包括金像電（2368）、高技（5439）、華城（1519）、士電（1503）、穩懋（3105）、環宇-KY（4991）等表現強勢。