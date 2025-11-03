台積電ADR小跌0.92% 先進製程漲價題材待觀察

美股上週五持續收紅，但台積電ADR下挫0.92%，由於市場傳出台積電2026年先進製程漲價計畫，短線對市場影響仍待觀察。

台股指數上週五下跌54.18點，收在28233.35點。單週上漲701.09點，週線連10紅；10月累計大漲2412.81點，月線連6紅。

由於美國科技巨擘亞馬遜（Amazon）和蘋果（Apple）財報亮麗，激勵買盤進場，美股道瓊工業指數上週五終場上漲40.75點，收在47562.87點；標準普爾500指數上漲17.86點，收在6840.20點；以科技股為主的那斯達克指數上漲143.82點，收23724.96點；費城半導體指數上漲12.661點，收在7728.66點。

儘管台積電ADR上週五下挫0.92%，但市場從客戶端傳出台積電2026年先進製程漲價計畫，對股價影響仍待觀察；此外，超微（AMD）、高通（Qualcomm）等公司本週將公布財報，也是法人關注焦點。