鴻海真會到400還是外資先出貨？R爸：股東短時間多3萬人、製造錨定效應

回顧歷史，外資往往是股市的造浪者。厲害的交易人可以乘風破浪，有耐性的人也可以等浪潮退去，再悠哉地彎腰撿鑽石。

從2025年4月至今，外資群大局買進約90萬張鴻海，平均成本約在180元。

他們不急著推高股價，而是在某個區間反覆震盪，透過時間把「成本區」，變成市場的「合理價」。因為多數散戶之前受騙過一次，這回變得相對謹慎。

而外資只要賣出幾萬張，股價就會下跌更多，因此他們改以「時間換空間」的策略：先讓月線、季線、年線慢慢抬高，把自己藏在均線裡，等散戶習慣「價格很合理」時，他們就能順利出貨。

這就是典型的「錨定效應」：讓市場自己接受新現實。

散戶往往只看到價格的漲跌，忽略了背後的佈局邏輯。有人在股價上漲時後悔沒賣，有人在回檔時急著加槓桿買進，卻沒意識到自己亂了節奏。

不知道你有沒有看MLB世界大賽？道奇隊第二戰派出日本強投山本由伸，他在開局並不太順利，但是強者就是強者，山本隨即穩住陣腳，看他每次投球之間的時間間隔，就知道他已經進入自己的節奏，最後拿下完投勝。

回到股市中，面對風浪，乘風破浪不是不可以。但必須像滑冰舞者一樣，在每個轉身都要完美無缺，但我們都知道，越是頻繁地炫技轉身，失誤機率就會越高。

要每次都完美，絕非一般人可以達到的地步。

對長期投資者而言，我們不必跟著外資的步伐起舞。真正重要的，是理解企業價值與現金流的穩定性。

如果鴻海的AI伺服器佈局清晰，未來數年成長可期。當你相信這家公司的方向，就該讓時間成為你的朋友。

◎本文內容已獲 Ryan爸爸理財誌 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。