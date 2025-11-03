台股財報給力 後市有撐…法人預期轉為緩漲格局邁向29K

台股在川習會落幕、美股科技巨擘財報普遍優於預期等利多中，推動10月行情屢創新高，再創28,527點歷史新高。在上市櫃公司第3季獲利有望改寫歷史新猷下，法人圈近來紛紛上修11、12月指數區間至28,800至29,000點間，盤勢格局將由波段急行軍走勢、轉為緩漲格局。

美股、台股受惠OpenAI與微軟等科技巨擘動輒千億美元的投資動作，加上川習會落幕，美中貿易緊張情勢暫告段落，及聯準會降息推動股市頻創新高後，法人圈對台股後市展望樂觀、但警戒意識也提至最高。

富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧總經理江浩農指出，上市櫃公司在10日將公布10月營收，由台積電（2330）9月營收寫下歷史第三高，包括組裝、散熱、伺服器等AI供應鏈10月營收亮麗可期。

此外，11月中旬前上市櫃公司將陸續公布第3季財報，以全季新台幣由升轉貶，先前提列的匯兌損失有望陸續回沖，加上9月寫下單月新高，預估第3季獲利有望創1.3兆元的歷史新高，在基本面支撐中，台股後市展望正向。

永豐投顧總經理李學詩、統一投顧董事長黎方國表示，亞馬遜、谷歌、META、微軟四大CSP公布的最新財報與展望來看，全數上修今年資本支出，同時，國際大行預估輝達明年AI機櫃出貨年增四成、四大CSP明年資本支出持續成長，為台積電、鴻海等AI股供應鏈後市保駕護航。

多家大型法人機構間指出，台股11月的考驗，都非來自基本面，如美國政府關門至今已逾30天，對經濟造成至少180億美元損失，若延續下去，將使第4季GDP減少1.5至2個百分點，不利消費動能。

同時，聯準會主席鮑爾暗示12月未必降息，偏鷹立場，將削弱國際資金動能，且AI利多都已反應在股價上，因此，台股將由10月的急漲走勢、轉為緩漲格局。

目前法人圈多上修11、12月指數上檔區間至28,800點至29,000點，與大型法人機構預期的緩漲格局相互呼應，指數下檔在未跌破10月27日跳空缺口下緣27,993點前，盤勢仍將由多頭掌握。