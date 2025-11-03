快訊

宣導不如預期…「假日輕急症中心」首日冷清 六都日間僅169人看診

國防部軍購延宕報告 盡顯軍方尷尬與閃躲

AI強勁需求帶動…台美企業第3季獲利 法人唱旺

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
AI伺服器示意圖。圖／AI生成
AI伺服器示意圖。圖／AI生成

台股在AI強勁需求帶動下，大型法人機構預估，上市櫃公司第3季獲利有望創下歷史新高，相互輝映的是華爾街也看好美股企業獲利前景，大幅上修獲利預期，最新預估第3季獲利將年成長8.9%，第4季也將成長逾7%，意味台股獲利也將可期。

美國高科技股的超級財報周在亞馬遜、谷歌等巨頭陸續公布優於市場預期的獲利數字後，緊接將登場是6日高通、12日SkyWorks、13日思科、14日應材、19日輝達。

國際大行目前預估這些龍頭第3季獲利都將成長、且第4季持續獲利。

法人機構表示，雖受到關稅干擾，但預期第3季美股企業利潤成長8.9%，較9月中下旬的6.9%至7%呈逐步上修趨勢，對第4季獲利展望，也由7%至7.1%上修為7.1%至7.2%，而明年第1季也調高至11.1%，展望正向。

但川普政策的不確定性猶在，且中東地緣風險增加市場隱憂，預期勞動市場減緩，民間消費增長幅度放慢，將影響企業獲利波動，不過AI等科技大廠前景靚，預期仍將是帶動獲利成長的領頭羊。

台股方面，繼遠優於市場預期的台積電（2330）法說會後，法人圈陸續上修第3季上市櫃公司企業獲利預估，最新數字已來到1.3兆元、再創歷史新高，將明顯超越第2季的不足1兆元水平。

另外，本周起，仍有多家焦點法說會將召開，包括3日奇鋐，4日文曄、新唐、世界、環球晶、達發，5日亞德客-KY、華邦電、研華、M31、力智，6日建準、義隆、可成、永豐金、藥華藥，7日華新、川湖、貿聯-KY、勤誠、群聯等，主要集中在AI供應鏈、金融、生技、IC設計等族群上。

台新投顧副總黃文清、國泰證期顧問處協理蔡明翰表示，各上市櫃公司在季度法說會中，除了將公布第3季獲利等經營數字外，也將釋出第4季與明年展望。

隨股市正處歷史高檔區，展望如何，將直接影響市場持股信心，若是優於市場預期時，不僅將激勵自身股價走勢，還將成為推動行情衝高的重要推手。

台股獲利 法說會

