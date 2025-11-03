就市論勢／輝達概念、記憶體 可留意

盤勢分析

AI的事就是全世界的大事：OpenAI和微軟達成新協議，微軟獲得27%、價值1,350億美元股權；而OpenAI 得到了「自由」，不再是微軟的AI研發中心，可與其他雲端廠商合作尋求最先進的算力，建立生態聯盟。

OpenAI大策略，從AI寄生升級成科技巨頭的共同擔保品，沒有人敢預測AI聯盟失敗；輝達執行長黃仁勳看好OpenAI會是市值數兆美元的科技巨頭。

OpenAI在執行長奧特曼帶領下，瘋狂與AI產業巨頭策略同盟後完成企業重組；軟銀也向OpenAI再投資225億美元，成為最大金主。

輝達首度在華府舉辦GTC大會，會中再施AI魔法，黃仁勳提出六大發展趨勢，並且「點股成金」，這六大趨勢包括：一、6G與電信基礎設施：透過入股諾基亞，實現6G和AI功能；二、量子計算：發布NVQLink，連接量子處理器和輝達的GPU。

三、企業運算與網路安全：輝達與CrowdStrike、Palantir合作。四、機器人與實體AI：GB、Omniverse，Jetson Thor，台灣供應鏈商機大。五、自動駕駛：Drive Hyperion平台讓汽車公司能開發Robo Taxi。六、開源模型。

投資建議

美國科技股財報與展望：焦點不是財報數字，而是AI藍圖，熱度可望延續到11月19日輝達公布上季業績，本季展望及未來AI新世界。

美股創新高，台股亦震盪走高，惟短線焦點在個股。資金行情帶動下，加權指數樂觀空間上看5%，而個股波段漲勢普遍都有20%至30%。

台股操作策略持續偏多，沒有AI DNA的公司，股價就沒有未來，各族群龍頭股價表現決定該族群股價空間。短線操作建議聚焦輝達GTC DC概念、AI零組件、記憶體、被動元件、AI基礎建設等。