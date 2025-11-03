快訊

就市論勢／輝達概念、記憶體 可留意

經濟日報／ 曾炎裕（群益投顧副總裁）

盤勢分析

AI的事就是全世界的大事：OpenAI和微軟達成新協議，微軟獲得27%、價值1,350億美元股權；而OpenAI 得到了「自由」，不再是微軟的AI研發中心，可與其他雲端廠商合作尋求最先進的算力，建立生態聯盟。

OpenAI大策略，從AI寄生升級成科技巨頭的共同擔保品，沒有人敢預測AI聯盟失敗；輝達執行長黃仁勳看好OpenAI會是市值數兆美元的科技巨頭。

OpenAI在執行長奧特曼帶領下，瘋狂與AI產業巨頭策略同盟後完成企業重組；軟銀也向OpenAI再投資225億美元，成為最大金主。

輝達首度在華府舉辦GTC大會，會中再施AI魔法，黃仁勳提出六大發展趨勢，並且「點股成金」，這六大趨勢包括：一、6G與電信基礎設施：透過入股諾基亞，實現6G和AI功能；二、量子計算：發布NVQLink，連接量子處理器和輝達的GPU。

三、企業運算與網路安全：輝達與CrowdStrike、Palantir合作。四、機器人與實體AI：GB、Omniverse，Jetson Thor，台灣供應鏈商機大。五、自動駕駛：Drive Hyperion平台讓汽車公司能開發Robo Taxi。六、開源模型。

投資建議

美國科技股財報與展望：焦點不是財報數字，而是AI藍圖，熱度可望延續到11月19日輝達公布上季業績，本季展望及未來AI新世界。

美股創新高，台股亦震盪走高，惟短線焦點在個股。資金行情帶動下，加權指數樂觀空間上看5%，而個股波段漲勢普遍都有20%至30%。

台股操作策略持續偏多，沒有AI DNA的公司，股價就沒有未來，各族群龍頭股價表現決定該族群股價空間。短線操作建議聚焦輝達GTC DC概念、AI零組件、記憶體、被動元件、AI基礎建設等。

台股財報給力 後市有撐…法人預期轉為緩漲格局邁向29K

台股在川習會落幕、美股科技巨擘財報普遍優於預期等利多中，推動10月行情屢創新高，再創28,527點歷史新高。在上市櫃公司...

AI強勁需求帶動…台美企業第3季獲利 法人唱旺

台股在AI強勁需求帶動下，大型法人機構預估，上市櫃公司第3季獲利有望創下歷史新高，相互輝映的是華爾街也看好美股企業獲利前...

一周盤前股市解析／航運、重電、資產 有潛力

台股上周五（31日）在科技巨頭於美股盤後公布的財報亮眼，帶動台股以小跌約7點開出後，旋即翻紅走高，一度強漲約200點，最...

MSCI 台股權重有望調高

MSCI（明晟）最新一季度調整，將在台北時間11月6日凌晨公布，並於11月24日尾盤生效。其中，統一、兆豐國際、台新三大...

台股光輝10月漲逾2千點 法人：「看回不回、驚驚漲」 有望月線連七紅

台股在光輝10月大漲2,412點，漲幅高達9.34%，月線已連續6個月收紅。法人分析，時序進入11月，根據歷史數據，過去...

