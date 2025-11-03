聽新聞
0:00 / 0:00
就市論勢／輝達概念、記憶體 可留意
盤勢分析
AI的事就是全世界的大事：OpenAI和微軟達成新協議，微軟獲得27%、價值1,350億美元股權；而OpenAI 得到了「自由」，不再是微軟的AI研發中心，可與其他雲端廠商合作尋求最先進的算力，建立生態聯盟。
OpenAI大策略，從AI寄生升級成科技巨頭的共同擔保品，沒有人敢預測AI聯盟失敗；輝達執行長黃仁勳看好OpenAI會是市值數兆美元的科技巨頭。
OpenAI在執行長奧特曼帶領下，瘋狂與AI產業巨頭策略同盟後完成企業重組；軟銀也向OpenAI再投資225億美元，成為最大金主。
輝達首度在華府舉辦GTC大會，會中再施AI魔法，黃仁勳提出六大發展趨勢，並且「點股成金」，這六大趨勢包括：一、6G與電信基礎設施：透過入股諾基亞，實現6G和AI功能；二、量子計算：發布NVQLink，連接量子處理器和輝達的GPU。
三、企業運算與網路安全：輝達與CrowdStrike、Palantir合作。四、機器人與實體AI：GB、Omniverse，Jetson Thor，台灣供應鏈商機大。五、自動駕駛：Drive Hyperion平台讓汽車公司能開發Robo Taxi。六、開源模型。
投資建議
美國科技股財報與展望：焦點不是財報數字，而是AI藍圖，熱度可望延續到11月19日輝達公布上季業績，本季展望及未來AI新世界。
美股創新高，台股亦震盪走高，惟短線焦點在個股。資金行情帶動下，加權指數樂觀空間上看5%，而個股波段漲勢普遍都有20%至30%。
台股操作策略持續偏多，沒有AI DNA的公司，股價就沒有未來，各族群龍頭股價表現決定該族群股價空間。短線操作建議聚焦輝達GTC DC概念、AI零組件、記憶體、被動元件、AI基礎建設等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言