集保推股東會紀念品電子化

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
集保規劃eGift服務，打造綠色股東會新里程碑。集保／提供

為了響應永續發展與數位轉型潮流，集保結算所規劃「股東會紀念品電子化（eGift）服務」，並於10月16日獲金管會核准，未來將積極推廣公開發行公司簽約使用，協助企業以電子化方式發放股東會紀念品，開創「綠色股東會」數位永續新篇章。

因應市場數位服務需求及提升股東會電子投票率，集保結算所規劃推出eGift服務。未來發行公司股東會如採用eGift，則符合持股條件的股東於完成電子投票且未交付委託書，可於指定期間登入電子投票平台線上領取股東會紀念品。

集保結算所指出，eGift服務不僅免除現場排隊及地點限制的不便，也提升股東參與股東會與使用電子投票意願，更呼應「綠色股東會」理念，減少紙本及物流浪費，實現高效、便捷且節能減碳的股東服務體驗。

集保結算所董事長林丙輝表示，eGift服務是集保結算所推動金融數位化的重要里程碑，協助發行公司打造高效率、低碳且便利的股東會數位服務生態系，帶動台灣資本市場的永續與數位轉型。

集保結算所指出，為鼓勵仟股以上股東，採用電子投票出席股東會，集保結算所同步推出「仟萬抽獎」活動，凡符合條件的股東，在完成電子投票後，除了可領取發行公司原有紀念品外，還可獲得集保結算所提供的抽獎機會。

集保結算所預計自2026年3月起提供eGift服務，並將於近期舉辦說明會，歡迎有興趣的公開發行公司洽詢參與，共同推動綠色股東會新風貌，實現數位創新與永續治理雙重目標。

相關新聞

台股財報給力 後市有撐…法人預期轉為緩漲格局邁向29K

台股在川習會落幕、美股科技巨擘財報普遍優於預期等利多中，推動10月行情屢創新高，再創28,527點歷史新高。在上市櫃公司...

AI強勁需求帶動…台美企業第3季獲利 法人唱旺

台股在AI強勁需求帶動下，大型法人機構預估，上市櫃公司第3季獲利有望創下歷史新高，相互輝映的是華爾街也看好美股企業獲利前...

AI+降息雙動能 市場主旋律

全球市場在通膨降溫與聯準會（Fed）啟動降息循環的雙重刺激下，資金加速回流風險性資產。台股受惠AI需求強勁與國際資金湧入...

一周盤前股市解析／航運、重電、資產 有潛力

台股上周五（31日）在科技巨頭於美股盤後公布的財報亮眼，帶動台股以小跌約7點開出後，旋即翻紅走高，一度強漲約200點，最...

MSCI台股權重有望調高

MSCI（明晟）最新一季度調整，將在台北時間11月6日凌晨公布，並於11月24日尾盤生效。其中，統一、兆豐國際、台新三大...

