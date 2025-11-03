一周盤前股市解析／航運、重電、資產 有潛力

台股上周五（31日）在科技巨頭於美股盤後公布的財報亮眼，帶動台股以小跌約7點開出後，旋即翻紅走高，一度強漲約200點，最高來到28,489點附近，但最後一盤台積電遭摜殺，指數反收跌約54點，收在28,233點。

統一投顧協理陳晏平指出，「川習會」雙方達成多項共識，美中緊張關係緩和，蘋果、亞馬遜財報優於預期等利多因素，可望帶動台股持續走揚；台股目前技術面維持強勢，但短線與季線正乖離大，仍須提防行情波動，預期指數高檔震盪盤堅向上，年底前台股仍將挑戰新高。

操作建議上，選擇績優中大型權值股及具業績題材的中小型股區間操作，追蹤聚焦族群AI概念股、半導體先進製程相關、材料升級或替代概念股、漲價概念股、蘋概股、成衣製鞋及生技等。

台新投顧協理范婉瑜認為，目前指數穩守5日線之上，多頭架構未變，加上輝達GTC大會釋利多、CSP業者持續增加資本資出，皆有利AI相關電子族群續強。不過，因聯準會主席鮑爾表示12月降息仍未定論，短線預期寬鬆的心理承壓，指數持續創高過程，稍有負面消息容易放大波動，多方操作勿追高，預料指數短線轉為高檔震盪。

操作建議上，AI相關包含記憶體、被動元件、散熱、銅箔基板、機殼等長線趨勢未變，但短線波動加大，布局待拉回找支撐。貨櫃航運、重電、資產股等短線具題材又具低基期優勢，可留意。蘋概股、AI伺服器相關概念股財報表現佳，短線可留意。

第一金投顧協理黃奕銓指出，台股緩漲急跌正是多頭市場的標準樣貌，資金近期圍繞在AI、權指、記憶體、被動元件等少數產業上，各產業輪流上漲，而台股在台積電帶領下，不預設指數高點，搭配美國開始降息，長多格局明確。近期趁著季報陸續公布，可分批布局績優股，把握年底11~12月多頭行情。