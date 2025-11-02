快訊

護理女神喪命有內幕？警懷疑和黃明志發生關係、遺體被移動到浴缸

台股光輝10月漲逾2千點 法人：「看回不回、驚驚漲」 有望月線連七紅

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股。聯合報系資料照片／記者林俊良攝影
台股。聯合報系資料照片／記者林俊良攝影

台股在光輝10月大漲2,412點，漲幅高達9.34%，月線已連續6個月收紅。法人分析，時序進入11月，根據歷史數據，過去39年來11月台股上漲機率達61%，平均報酬率為2.3%，皆為歷年所有月份中第4高 。在經濟基本面轉強、資金環境寬鬆、AI族群獲利上修及技術面多頭架構下，11月行情上漲機率仍高，月線有望出現難得一見的「連7紅」。

國際市場方面，多空因素交錯。雖然聯準會主席鮑威爾的談話導致12月降息機率下降，一度壓抑美股 。然而，多項利多消息成功提振市場信心，包括輝達在GTC大會釋出利多，成為史上首家市值突破5兆美元的企業 ；美中元首會晤後美國降低對中國關稅 ；以及Alphabet、蘋果、亞馬遜等科技巨頭亮麗的財報 。

法人表示，就技術面而言，目前大盤呈現「看回不回、驚驚漲」的格局 ，下檔只要守住10月28日的盤中低點27,949點，就能延續波段多頭走勢 。台股站穩2萬8千點後，後市就有機會挑戰3萬大關 。

在操作策略上，建議可採分批佈局，並優先關注AI族群中股價表態轉強、突破前高壓力或沿著短期均線上漲的相關強勢股 ，其中京元電子為因應強勁的AI晶片測試需求，正積極擴產。奇鋐的下半年成長動能則來自GB200/300伺服器、ASIC伺服器以及iPhone 17的VC散熱訂單 。

此外，受惠於台電強韌電網計畫及美國基建需求的華城，目前在手訂單能見度已看到2028年下半年 。連接器廠良維9月營收創下歷史單月新高，伺服器應用營收占比已逼近五成，並與亞馬遜、輝達及微軟等科技巨頭緊密合作 。

台股

延伸閱讀

台股破28000！資深投資人：指數暫時無法設高點 這些強勢股一定要有

黃仁勳首爾揪吃炸雞…竟獨缺輝達在韓第一供應商 外媒曝內幕

台股短線轉為高檔震盪 留意獲利賣壓 多頭架構未變

台股挑戰月線7連紅 本周聚焦MSCI調整及台積運動會

相關新聞

國內外利多頻傳 台股11月有望延續10月表現

上周五台股尾盤受到晶圓龍頭大廠拖累，由紅轉黑，指數下跌54.18點，小跌0.19%，收在28233.35點，台股周線連5...

台股光輝10月漲逾2千點 法人：「看回不回、驚驚漲」 有望月線連七紅

台股在光輝10月大漲2,412點，漲幅高達9.34%，月線已連續6個月收紅。法人分析，時序進入11月，根據歷史數據，過去...

本周台股／史上最佳10月 台股能笑到聖誕節？看Fed臉色

台股9月不按牌理出牌，打破9月魔咒，10月表現則一如第4季的往例，表現可圈可點，上演史上最佳10月，這股挾著AI熱潮與資金浪潮氣勢，能否堅持到聖誕節？專家表示，不用質疑AI產業前景，資金能否源源不斷才是本季末最關注議題。

美科技巨頭帶旺股 鴻海、廣達等持續受惠AI軍備競賽

美股科技五巨頭蘋果、亞馬遜、微軟、Google母公司Alphabet以及臉書母公司Meta上周公布財報，不但優於預期，四...

13檔漲價概念股亮眼 台積電、南亞科等強勢表態

近來不少產業因供需問題或國際情勢變化而出現一波漲價風，其中尤以半導體、記憶體、貨櫃與散裝等最受矚目，激勵自營商強力鎖碼，...

PCB鏈產值明年將再衝高 臻鼎、欣興等可望受惠

AI應用加持下，台廠印刷電路板（PCB）產值2026年可望再衝高估將持續突破1.3兆元，業界看好，PCB龍頭臻鼎、載板龍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。