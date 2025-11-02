台股光輝10月漲逾2千點 法人：「看回不回、驚驚漲」 有望月線連七紅

台股在光輝10月大漲2,412點，漲幅高達9.34%，月線已連續6個月收紅。法人分析，時序進入11月，根據歷史數據，過去39年來11月台股上漲機率達61%，平均報酬率為2.3%，皆為歷年所有月份中第4高 。在經濟基本面轉強、資金環境寬鬆、AI族群獲利上修及技術面多頭架構下，11月行情上漲機率仍高，月線有望出現難得一見的「連7紅」。

國際市場方面，多空因素交錯。雖然聯準會主席鮑威爾的談話導致12月降息機率下降，一度壓抑美股 。然而，多項利多消息成功提振市場信心，包括輝達在GTC大會釋出利多，成為史上首家市值突破5兆美元的企業 ；美中元首會晤後美國降低對中國關稅 ；以及Alphabet、蘋果、亞馬遜等科技巨頭亮麗的財報 。

法人表示，就技術面而言，目前大盤呈現「看回不回、驚驚漲」的格局 ，下檔只要守住10月28日的盤中低點27,949點，就能延續波段多頭走勢 。台股站穩2萬8千點後，後市就有機會挑戰3萬大關 。

在操作策略上，建議可採分批佈局，並優先關注AI族群中股價表態轉強、突破前高壓力或沿著短期均線上漲的相關強勢股 ，其中京元電子為因應強勁的AI晶片測試需求，正積極擴產。奇鋐的下半年成長動能則來自GB200/300伺服器、ASIC伺服器以及iPhone 17的VC散熱訂單 。

此外，受惠於台電強韌電網計畫及美國基建需求的華城，目前在手訂單能見度已看到2028年下半年 。連接器廠良維9月營收創下歷史單月新高，伺服器應用營收占比已逼近五成，並與亞馬遜、輝達及微軟等科技巨頭緊密合作 。