國內外利多頻傳 台股11月有望延續10月表現

上周五台股尾盤受到晶圓龍頭大廠拖累，由紅轉黑，指數下跌54.18點，小跌0.19%，收在28233.35點，台股周線連5紅，單周上漲701.09點，周線漲幅2.55%，平均日均量5843.49億元；統計10月台股大漲2412.81點，漲幅高達9.34%。

PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，在晶圓龍頭大廠10月強勢上漲近15%，股價站上1500元大關，激勵台股10月同步大漲2412.81點，為史上最佳10月表現，亦為台股史上單月第二大漲點，不僅站穩28000點大關之上，指數持續改寫歷史新高，大盤也維持5日均線之上。

分析師指出，台股表現仍強，市場多頭氣氛未消，加上國內景氣燈號及出口表現依舊亮眼，國外則受惠川習會順利結束，市場利多升溫，大盤有望再度上攻。

國泰投顧表示，根據統計，10月通常股市面臨較大波動，但11月及12月平均波動將減緩。隨著美中緊張關係逐漸緩解，加上投資人預期政府停擺將結束，且各大企業財報陸續公布，市場將把焦點轉向企業基本面。

郭明玉分析，在部分美國科技大廠繳出亮眼財報、川習會帶來良好結果、輝達GTC大會釋出利多、第四季旺季行情啟動等多方因子支持之下，有利於台股進入11月持續保持多頭態勢，惟須留意因技術面短線出現正乖離大，若市場出現不如預期之消息，則出現行情波動的可能性上升，預料大盤將呈現高檔盤堅向上。