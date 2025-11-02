蘋果高階 iPad Pro 導入均熱板技術 法人估「這檔」明年 EPS 上看70元

快訊

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

市場傳出蘋果將在高階平板iPad Pro導入均熱板（VC）散熱技術，奇鋐（3017）則主要供應鏈之一，而法人機構預估，奇鋐在AI等需求帶動下，預估明年每股獲利（EPS）上看70元。

大型法人機構表示，蘋果今年iPhone 17已經導入薄型VC散熱技術，而如果iPad Pro要採用VC應該也不意外，iPad為全球平板出貨龍頭，市占率近四成，每年出貨逾5,500萬台，高階款Pro導入均熱板後，雖然量不到一半，遠低於iPhone量體，但相對面積較大，單價也較高，如果其他機種有望隨後導入，對奇鋐營收貢獻度也可能不會低於iPhone（約4~6%），預估VC的貢獻度有機會再多3~5%。

同時，正向看待奇鋐，2026年展望將憑藉多項開發中的散熱解決方案，加上水冷板領域的主導地位、良好交貨紀錄，以及機殼機櫃與風扇等供貨，與越南擴產以支應GB300、VR200與ASIC多家CSP AI伺服器強勁需求展望，預估奇鋐明年EPS 70.8元、年增45%。

奇鋐 iPad iPhone

