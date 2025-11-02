台股挑戰月線7連紅 本周聚焦MSCI調整及台積運動會

快訊

中央社／ 台北2日電

台股多頭氣勢不墜，上周上漲701.09點，周線連10紅，10月累計大漲2412.81點，月線連6紅。法人認為，美國聯準會如預期降息1碼（0.25個百分點），卻釋出略為偏鷹訊息，短期仍待時間消化；本周除關注超微、高通等科技股財報外，更聚焦在MSCI季度調整及台積電運動會中的高層展望談話。

由於美國科技巨擘亞馬遜（Amazon）和蘋果（Apple）財報亮麗，激勵買盤進場，美股道瓊工業指數上周五終場上漲40.75點，收在47562.87點；標準普爾500指數上漲17.86點，收在6840.20點；以科技股為主的那斯達克指數上漲143.82點，收23724.96點；費城半導體指數上漲12.661點，收在7728.66 點。美股10月表現強勁，那斯達克連續第2個月上漲超過4%，並創下連續7個月上揚紀錄；標普500與道瓊則分別連續第6個月上漲。

至於台股能否挑戰月線連7紅，國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，過去一周台股創高後走勢震盪，主因美國聯準會（Fed）雖如預期降息，但聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）表示，今年再度降息可能性恐怕不高，偏鷹派的言論，短期仍待時間消化；加上台股波段漲多，造成股市出現高檔震盪整理。

蔡明翰指出，美股本周將關注超微（AMD）、高通（Qualcomm）等財報及展望，由於美國4大雲端業者增加資本支出，人工智慧（AI）概念股長線仍然可期。

宏遠投顧研究部指出，目前市場一面倒只看AI科技股，造就AI科技股股價大漲，或許此時可以關注許多股價基期及本益比偏低的個股，尤其是蘋果及相關供應鏈。除了蘋果新手機銷量大好外，Apple推產品轉趨積極及發展AI伺服器，使得Apple未來營收及獲利有較大的成長動能，帶動相關供應鏈業績及獲利表現。

此外，MSCI本周將公布季度調整結果；周末台積電運動會中，創辦人張忠謀及董事長暨總裁魏哲家的致詞內容都是市場關注焦點。

