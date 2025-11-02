快訊

吳音寧掌台肥…看見賴政府故態復萌 恐再引發民意反彈

PCB設備商揪伴轉型 大搶商機

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

PCB設備商應對市場競爭積極轉型，搶賺半導體商機，包含相關設備商迅得（6438）、志聖（2467）、群翊（6664）以及牧德（3563）、由田（3455）等各擁優勢，不少設備商合作半導體後段夥伴一起切入，擴大客戶群，避免落入PCB設備殺價紅海。

老牌PCB設備商志聖近年轉型有成，半導體業績持續擴大。志聖昨（1）日於逢甲大學舉辦「志聖60周年暨G2C+ 聯盟五周年運動會」，董事長梁茂生提及，60年來志聖透過產業與人才共育、技術創新、社會投資帶動企業與社會共同成長。G2C+聯盟的聯合運動會，象徵與所有合作夥伴攜手迎向下一個十年，共同推動永續、共創更高價值。

台灣電路板協會分析，近年來半導體產業蓬勃發展，帶動設備需求增長。雖然半導體與PCB製程設備不同，但精密度與細線路要求有共通點，且載板與封測產業密切相關，為PCB設備業者創造新機會。許多業者在跨足面板產業後，積極布局半導體業務，其業務占比逐年提升。

業者策略包括：組成聯盟，如迅得、科嶠加入家登半導體供應鏈聯盟，志聖號召G2C+聯盟，日月光投控投資牧德、聖暉投資揚博、由田投資晶彩科技；以及企業合作，如東台與Dry Chemical、由田與TKTK、群翊與大量等。

台灣電路板協會指出，進入半導體產業需長時間共同開發與大量資源投入，但隨著業務成長，業者不僅開拓新營收，還能提升技術實力與產品競爭力。

半導體 志聖 PCB

延伸閱讀

永康砲校原址轉型創意園區 保留原生樹木打造40米林蔭大道

企業生日快樂／泰谷 戰略轉型 進擊矽光子

企業生日快樂／泰谷子公司資源共享 衝高獲利

企業生日快樂／泰谷以人為本 重視溝通協調

相關新聞

13檔漲價概念股亮眼 台積電、南亞科等強勢表態

近來不少產業因供需問題或國際情勢變化而出現一波漲價風，其中尤以半導體、記憶體、貨櫃與散裝等最受矚目，激勵自營商強力鎖碼，...

美科技巨頭帶旺股 鴻海、廣達等持續受惠AI軍備競賽

美股科技五巨頭蘋果、亞馬遜、微軟、Google母公司Alphabet以及臉書母公司Meta上周公布財報，不但優於預期，四...

PCB鏈產值明年將再衝高 臻鼎、欣興等可望受惠

AI應用加持下，台廠印刷電路板（PCB）產值2026年可望再衝高估將持續突破1.3兆元，業界看好，PCB龍頭臻鼎、載板龍...

PCB設備商揪伴轉型 大搶商機

PCB設備商應對市場競爭積極轉型，搶賺半導體商機，包含相關設備商迅得、志聖、群翊以及牧德、由田等各擁優勢，不少設備商合作...

科技法說連發 營運聚焦

環球晶、世界、研華、文曄等多家科技廠商均將於本周召開法人說明會，外界除關注第3季財報良窳外，在外在大環境仍具不確定性的情...

工具機族群財報周 開跑

工具機產業進入財報周，包括亞崴、健椿、程泰、東台、穎漢、直得、高鋒、百德、巨庭、喬福等工具機及零組件大廠，都將陸續公布第...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。