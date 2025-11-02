PCB鏈產值明年將再衝高 臻鼎、欣興等可望受惠

AI應用加持下，台廠印刷電路板（PCB）產值2026年可望再衝高估將持續突破1.3兆元，業界看好，PCB龍頭臻鼎（4958）、載板龍頭欣興（3037）、伺服板龍頭金像電（2368）、HDI龍頭華通（2313）、健鼎（3044）、景碩（3189）等大廠可望受惠，同時銅箔基板（CCL）材料升級趨勢持續，台光電（2383）、台燿（6274）、聯茂（6213）與騰輝（6672）等挹注產業產值也提升。

隨PCB族群基本面升溫，法人看好，獲利隨營收成長的大廠在2026年配息可望挑戰新紀錄。

資金上周五積極卡位PCB族群，三大法人買超台光電，激勵台光電創新天價1,360元，外資也買超金像電、台燿、騰輝、華通，並回補買超欣興、高技、博智。

AI加持台廠PCB產值2026年再衝高

數據顯示，台灣印刷電路板產業鏈2020年海內外總產值首度突破兆元，當時已躍居台灣第三大兆元產業，扮演台灣經濟成長的引擎之一，更因台灣半導體護國神山群茁壯，激勵所需相關載板與高階材料在地化供應快速成長。

台灣PCB產業鏈今年與明年產值將連續挑戰新高。台灣電路板協會理事長暨燿華董座張元銘指出，AI邊緣裝置發展高整合之下，預估2026年全球PCB產值達1,030億美元將創歷史新高，台灣PCB產業鏈產值2025年估達1.374兆元（約437億美元），年增12.4%，隨AI驅動，預期明年台廠產值維持中位數成長，再突破高峰。

張元銘也說，AI帶動PCB產業強勁成長也帶來挑戰，包含伺服器晶片異質整合與尺寸放大驅動CCL材料升級等，製程精密程度門檻提高也迫使業者加速投資升級，當前高階玻纖與CCL仍吃緊，是台灣供應鏈的契機。

台灣電路板協會統計，2024年台灣電路板產業鏈總產值達到1.22兆元，年成長8.1%，今年估續增，年增約5.8%，挑戰歷史新高，其中台灣印刷電路板產業鏈2025年PCB的材料整體產值預估達3,757億元，估年成長8.5%，材料的產值年成長幅度達8.5%，明顯高於PCB產業平均的5.8%。