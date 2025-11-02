13檔漲價概念股亮眼 台積電、南亞科等強勢表態

快訊

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導
近來不少產業因供需問題或國際情勢變化而出現一波漲價風，其中尤以半導體、記憶體、貨櫃與散裝等最受矚目，激勵自營商強力鎖碼，帶動台積電（2330）、南亞科（2408）、長榮（2603）等13檔「漲價概念股」強勢表態，將躍居第4季市場交投亮點。

美國聯準會雖再次降息1碼，主席鮑爾表態12月未必降息，被市場解讀態度偏鷹，因而使得近期新台幣兌美元匯率走貶，外資也賣多買少，但台股仍不斷創高走揚，主要在於內資法人、特別是自營商全力護航，使得行情居高不墜。

隨著大盤高檔震盪，盤面強勢族群主要多以「漲價概念股」為主。其中先進製程晶圓代工與封測、記憶體等受惠AI需求強勁，航運業則因美國對中國製船舶開徵港口服務費、特別港務費，加上旺季效應等，帶動報價上漲。

篩選本周自營商買超逾百張、股價全周上揚，甚至周間還創歷史新高或波段反彈新高的漲價概念股，包括台積電、京元電、日月光投控、華邦電、南亞科、創見、愛普*、力積電、群聯、長榮、陽明、中航、萬海。

