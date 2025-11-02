美科技巨頭帶旺股 鴻海、廣達等持續受惠AI軍備競賽

美股科技五巨頭蘋果、亞馬遜、微軟、Google母公司Alphabet以及臉書母公司Meta上周公布財報，不但優於預期，四大雲端服務供應商（CSP）資本支出也大幅增加，台灣相關AI主流股包括日月光投控、鴻海（2317）、廣達等可望持續受惠。

篩選上市櫃市值前30大AI相關電子股，並以近五日三大法人買賣超排序，包括聯電、華邦電、日月光投控、鴻海、廣達、京元電子、欣興、緯創、金像電、奇鋐、智邦、華碩、南亞科，產業主要為半導體、電子零組件、電腦及周邊設備、組裝、網通等。

近五日最受三大法人青睞的是聯電，買超高達5.3萬張，其次是華邦電、日月光投控，分別有3.6萬、3.1萬張的買超。

近五日股價漲幅以日月光投控最飆，漲幅高達26.2%。

蘋果財報優於預期，在iPhone17系列帶動下，第4季營收可望年增10%~12%；Amazon財報亦優於預期，雲端服務事業營收年增20%，為三年來最大增幅；微軟營收年增18%，EPS為4.13美元，Azure雲端業務營收年增40%，均高於市場預期；Alphabet公布財報，營收創歷史新高，淨利年增33%。而Meta若剔除「大而美法案」新稅法增加的一次性費用159億美元，上季淨利成長19%，上季營收年增26%，也優於分析師預期。

此外，四大CSP除今年資本支出增加，明年資本支出也將大幅提高。法人指出，AI軍備競賽下，台灣相關AI供應鏈絕對是直接受惠。

統一投顧董事長黎方國表示，四大CSP今、明兩年資本支出仍將持續成長，加上蘋果業績展望樂觀，台灣AI相關供應鏈上下游發展完整，也有不少蘋果供應鏈，因此未來業績絕對不會差。此外，不少個股兼具AI與蘋果供應鏈雙題材，例如鴻海、欣興、金像電、日月光投控等；其他如華邦電、南亞科則受惠於記憶體報價上漲題材。

展望本周，黎方國表示，過去13年那斯達克指數在11月漲了12次，另1950年以來，11月是S&P500最會上漲的月份；加上台積電、輝達GTC大會都對業績、AI展望樂觀，以及資金面仍寬鬆，股市仍有機會攻高。