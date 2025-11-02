工具機族群財報周 開跑

工具機產業進入財報周，包括亞崴（1530）、健椿（4561）、程泰（1583）、東台（4526）、穎漢（4562）、直得（1597）、高鋒（4510）、百德（4563）、巨庭（1539）、喬福（1540）等工具機及零組件大廠，都將陸續公布第3季財報。隨著新台幣匯率趨穩，多數廠商第3季匯兌止損，甚至有匯兌收益，營運表現可望優於第2季。

台灣工具機暨零組件公會日前舉行會員大會，與會的程泰、百德、瀧澤科、協易機及上銀等大廠，都坦言目前工具機產業景氣仍撲朔迷離，不過第4季已有好轉，可望優於第3季，業界也期盼明年第2季以後，整體產業景氣可望明朗化。

工具機公會理事長陳紳騰表示，儘管景氣持續低迷，不過明年由公會主辦的「台灣國際工具機展」，業界反應熱絡，400家國內外廠商參展，攤位數超過1,700個。整體展會預計可帶動逾7萬名國內外專業買主齊聚，衍生的商機上看15億至20億美元。

台灣機械公會也將於11月6日舉行「80周年慶祝酒會」，主題定為「榮耀80智慧升級、AI領航邁向綠色永續」，公會理事長莊大立將在會中發表對明年景氣展望。

程泰集團會長楊德華指出，集團目前在手訂單約16億元，與過去平均20億元相比，減少約二成。