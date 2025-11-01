台股周線收紅、月線連六紅 台積電遭砍高檔翻黑 多頭暫歇但結構未壞

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

加權指數本周五下跌54點，收在28,233點，成交量約5,761億元。籌碼面部分，三大法人賣超243.9億元，其中外資現貨賣超283.9億元，期貨淨空單減少1,810口至22,936口，並未同步偏空操作；投信賣超34.7億元，自營商買超74.8億元。本周台股上漲701點，漲幅2.5%周線仍收紅。10月上漲2,412點，漲幅9.3%，月線更是連六紅。

永豐期貨指出，10月31日台股早盤延續多頭氣勢，權值股領軍指數一度上攻，但尾盤出現劇烈變化，台積電爆出約1.4萬張大量遭到集中拋售，導致指數由紅翻黑急殺200點，盤面瞬間轉弱，市場情緒明顯轉為觀望。融資餘額持續在3,000億元附近徘徊，最新數據略升至3,017億元，整體趨勢仍屬正面，但尾盤賣壓突現代表高檔資金動能開始轉為保守。

永豐期貨分析，基本面方面，AI與半導體仍是支撐多頭的主軸，外資買盤未全面撤出，顯示中期結構仍屬穩固，但短線震盪幅度加劇。後續觀察重點在於台積電能否快速收復尾盤跌勢，外資期現貨是否同步回補，以及成交量能否恢復攻擊水準。整體而言，尾盤爆量急殺打亂多頭節奏但未改變趨勢主體，行情由單邊上攻轉為高檔震盪，年底30,000點目標仍有機會，但路徑將更曲折，操作上宜採拉回分批布局、嚴設防守區間，以應對權值股尾盤波動的干擾。

