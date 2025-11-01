外資大砍台積 台股尾盤翻黑

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
台股示意圖／聯合報系資料庫
台股示意圖／聯合報系資料庫

大盤本周上漲701點，在攀上28,527點新高後走勢震盪，昨（31）日開高後，持續處於盤上，但尾盤台積電（2330）遭1.4萬張摜壓20元，成交價1,500元，下跌5元收市，拖累台股翻黑。經交叉比對後，賣單主要來自外資，內資投信買超台積電，持續呈現土洋對作。

法人分析，聯準會釋出鷹派訊息，科技巨頭公布財報後，股價漲跌互見，加上美中貿易休戰消息未能有效提振市場信心，美股四大指數30日全面下挫，Meta股價重挫11%，拖累科技股表現，台積電ADR也下跌。

根據統計，昨天外資賣超台股283億元，僅台積電就賣超116億元，占了約四成，賣超張數達7,726張，連兩天賣超台積電。

觀察券商進出統計，台積電主要賣單集中在外資券商。

法人分析，本周以來，五個交易日中外資有三個交易日賣超台積電，逢高進行獲利落袋，資金快速輪動到其他更具上漲空間的個股。但內資投信則是反手買超台積電4.4億元，推測為ETF部位維持的買盤。

法人表示，外資一邊調高台積電目標價，另一方面又賣超台積電的手法並不意外，近來不少投資人對台積電也是採取區間操作策略，並非看壞台積電，而是透過來回操作，獲取更高利益。

以甫公布財報的美股大型雲端服務供應商（CSP）的資本支出來看，仍處於上調，在AI軍備賽持續下，台積電訂單無虞，前景依舊看佳。

