就市論勢／封測介面設備、PCB 帶勁

盤面分析

台股昨（31）日尾盤受晶圓龍頭大廠拖累，由紅轉黑，指數下跌54.18點，收在28,233.35點。台股周線連五紅，單周上漲701.09點，周線漲幅2.55%，平均日均量5,843.49億元；統計10月台股大漲2,412.81點，漲幅高達9.34%，相較下櫃買指數同期僅漲1.07%，反映市場資金明顯集中大型科技股。

晶圓龍頭大廠10月強勢上漲近15%，股價站上1,500元大關，激勵台股10月同步大漲2,412.81點，為史上最佳10月表現，亦為台股史上單月第二大漲點，不僅站穩28,000點大關之上，本周指數持續改寫歷史新高，大盤也維持5日均線之上。

從美股科技大廠財報分析，亞馬遜公布第3季財報獲利高於預期，雲端業務AWS年增20.2%強勁成長，反映企業AI投資需求暢旺，讓AI族群吃下定心丸。此外，蘋果也繳出亮眼財報，執行長庫克更樂觀預期iPhone 17系列強勁需求帶動下，本季營收有望成長10%以上。

投資建議

在部分美國科技大廠繳出亮眼財報、川習會帶來良好結果、輝達GTC大會釋出利多、第4季旺季行情啟動等多方因子支持之下，有利台股11月持續保持多頭態勢，惟須留意因技術面短線出現正乖離大，若市場出現不如預期的消息，則出現行情波動的可能性上升，預料大盤將呈現高檔盤堅向上。

隨著市場對貿易摩擦的疑慮消散，AI產業持續蓬勃發展，台灣在半導體與伺服器供應鏈中的關鍵角色受到國際資金青睞，下半年外資明顯回流台股，不僅推升成交量，也帶動指數走勢轉強，成為台股多頭的重要推力。

受惠全球AI需求持續升溫，企業獲利展望不斷上修，AI族群年增率更有機會達到32%，第4季選股可朝技術與產品具有競爭力的產業與個股，產業以晶圓代工、AI伺服器、電源、散熱等電子零組件、CCL、PCB、封測介面設備、特用化學、IC設計等為主。