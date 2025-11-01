聽新聞
一周熱門零股／0050、鴻海、台積電 交投火
在台股創新高28,527點之際，投資人紛紛以零股進場卡位。台股本周零股市場的焦點，在於美股超級財報周、川習會、美國政府關門等多空因素，元大台灣50（0050）等指數型、高股息型等ETF，以及鴻海、台積電等大型權值股為交投重心。
市場專家指出，觀察川習會內容，美國總統川普已同意將對中國商品加徵的芬太尼關稅由20%降至10%、對中國商品加徵的對等關稅由34%調降至10%，為期一年，中國則將恢復購買大豆，暫停稀土出口管制至少一年，後續變化將左右台股零股投資人的選股策略。
根據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為，元大台灣50、鴻海、玉山金、國巨*、台積電、台達電、國泰永續高股息、力積電、光寶科、元大高股息，十檔標的交易量從1,759萬股至457萬股不等，較上周的2,040萬股至209萬股，呈現持平狀態。
