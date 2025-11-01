聽新聞
0:00 / 0:00

一周熱門零股／0050、鴻海、台積電 交投火

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

在台股創新高28,527點之際，投資人紛紛以零股進場卡位。台股本周零股市場的焦點，在於美股超級財報周、川習會、美國政府關門等多空因素，元大台灣50（0050）等指數型、高股息型等ETF，以及鴻海、台積電等大型權值股為交投重心。

市場專家指出，觀察川習會內容，美國總統川普已同意將對中國商品加徵的芬太尼關稅由20%降至10%、對中國商品加徵的對等關稅由34%調降至10%，為期一年，中國則將恢復購買大豆，暫停稀土出口管制至少一年，後續變化將左右台股零股投資人的選股策略。

根據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為，元大台灣50、鴻海、玉山金、國巨*、台積電、台達電、國泰永續高股息、力積電、光寶科、元大高股息，十檔標的交易量從1,759萬股至457萬股不等，較上周的2,040萬股至209萬股，呈現持平狀態。

延伸閱讀

外資10月賣超台股991億元 友達居賣超冠軍、台積被大賣逾7萬張

不手軟！他們尾盤賣逾200億元台積電及龍頭股

台積電攻上1525元後急殺翻黑…台股下跌54點 三大法人賣超240億元

川習會7大重點一次看 川普：非常棒的會晤

相關新聞

台股光輝10月大漲2,412點 單月指數創同期最佳、史上第二大漲點

台股昨（31）日在美中貿易戰稍歇下，台積電一度創歷史天價1,525元，加權指數盤中衝高至28,489點歷史次高，但最後一...

外資大砍台積 台股尾盤翻黑

大盤本周上漲701點，在攀上28,527點新高後走勢震盪，昨（31）日開高後，持續處於盤上，但尾盤台積電遭1.4萬張摜壓...

就市論勢／封測介面設備、PCB 帶勁

台股昨（31）日尾盤受晶圓龍頭大廠拖累，由紅轉黑，指數下跌54.18點，收在28,233.35點。台股周線連五紅，單周上漲701.09點，周線漲幅2.55%，平均日均量5,843.49億元；統計10月台股大漲2,412.81點，漲幅高達9.34%，相較下櫃買指數同期僅漲1.07%，反映市場資金明顯集中大型科技股。

一周熱門零股／0050、鴻海、台積電 交投火

在台股創新高28,527點之際，投資人紛紛以零股進場卡位。台股本周零股市場的焦點，在於美股超級財報周、川習會、美國政府關...

銅箔基板廠掀比價行情

四大銅箔基板（CCL）廠商受惠人工智慧（AI）用板需求成長的加持，業績同步起飛，帶動股價表現。台光電（2383）公布財報...

網通2026年業績 法人看好

工研院看好AI推升雲端及資料中心需求，歐美推動網路基礎建設，帶動WiFi 7、交換器、高速光纖設備回溫加上低軌衛星持續發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。